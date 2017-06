Holland Casino en bonden bereiken akkoord over cao

Na meer dan een jaar onderhandelen en zeker dertig keer actievoeren zijn de vakbonden en Holland Casino het woensdag eens geworden over een nieuwe cao. Werknemers krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging van 2 procent, zo spraken de partijen met elkaar af. Ook krijgen ze over 2016 een eenmalige uitkering van 4,5 procent van het jaarloon.

In de jaren na 2018 kunnen de bijna drieduizend werknemers eveneens loonsverhogingen tegemoet zien, maar de hoogte daarvan is afhankelijk van het landelijk gemiddelde. De vakbonden hadden voorafgaand aan de onderhandelingen ingezet op een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5 procent. Holland Casino hanteerde al jarenlang een loonstop.

Een hard bevochten akkoord

In een gezamenlijke verklaring stellen vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en ABC dat de nieuwe cao-afspraken op “constructieve wijze” tot stand zijn gekomen, mede als gevolg van “de vastberadenheid” van werknemers. Ze schrijven:

“Dit akkoord is hard door hen bevochten, en doet recht aan de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd.”

Het personeel van Holland Casino legde afgelopen maanden meermaals het werk neer. Aanvankelijk werd in één of enkele vestigingen tegelijk gestaakt, maar begin deze maand werd op grotere schaal actiegevoerd: in alle dertien vestigingen gingen werknemers over tot staking. In totaal organiseerden de bonden de laatste maanden meer dan dertig acties.

Naast afspraken over loonsverhoging zijn bonden en casino het nu eens geworden over de werkgelegenheid voor jongere werknemers. Ouder personeel kan onder de nieuwe cao korter gaan werken, waardoor er meer banen voor jongeren ontstaan. Ook krijgen werknemers vaker een vaste baan: nog dit jaar worden minstens 25 uitzendkrachten in dienst genomen.

Geen gedwongen ontslagen

Tot slot zijn afspraken gemaakt met oog op de naderende privatisering van Holland Casino. Veel werknemers vrezen dat die gepaard gaat met ontslagen en bezuinigingen. In het nieuwe akkoord zijn de casinoketen en de bonden het nu eens geworden dat tot het einde van de cao in 2020 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De bonden schrijven daarover:

“Iedereen, zowel de werknemers als Holland Casino, is gebaat bij rust op de speelvloer. Daarnaast hebben de werknemers behoefte aan zekerheid vanwege de op handen zijnde privatisering.”

Definitief is het akkoord overigens nog niet. Eerst moeten de leden van de drie vakbonden nog instemmen met de afspraken.