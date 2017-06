‘Hoge Republikein gewond na schietpartij’

Congreslid Steve Scalise, een kopstuk binnen de Amerikaanse Republikeinse partij, is woensdagochtend (plaatselijke tijd) neergeschoten tijdens een honkbaltraining in Alexandria, in de staat Virginia. Dat melden Amerikaanse media. Partijmedewerkers en politieagenten zouden eveneens zijn geraakt.

Volgens de plaatselijke politie is de schutter opgepakt. Een lid van het Huis van Afgevaardigden dat getuige was van de schietpartij, zegt tegen CNN dat de schutter een “enigszins gezette” witte man is. Hij zou een semiautomatisch geweer hebben gebruikt.

Op een video van CBS is te zien hoe Scalise in een traumahelikopter wordt gelegd. Volgens Fox News zou hij in zijn heup zijn geschoten. Een medewerker van het Congres zegt tegen persbureau AP dat Scalise in stabiele conditie in het ziekenhuis ligt.

MORE: Congressman has been shot; helicopters are being used to medevac wounded people https://t.co/TMJLmj8HPc pic.twitter.com/Wbu3Tl37K7 — CBS News (@CBSNews) 14 juni 2017

De woordvoerder van president Donald Trump, Sean Spicer, heeft op Twitter laten weten dat Trump en vicepresident Mike Pence op de hoogte zijn van de situatie.

Majority Whip

Scalise is sinds 2014 de zogeheten majority whip van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. In die functie probeert Scalise een meerderheid te vergaren voor wetsvoorstellen van zijn partij. Dat doet een whip bijvoorbeeld door de afgevaardigden van zijn partij uit te nodigen voor stemmingen.

De Republikeinse politici waren aan het trainen voor de Congressional Baseball Game. Dat is een jaarlijkse honkbalwedstrijd voor het goede doel tussen Republikeinse en Democratische Congresleden. De honkbalpartij moet donderdag gespeeld worden in het Nationals Park, een stadion in Washington.



Dit bericht wordt aangevuld.