Judoleraar Leo B. schuldig aan misbruik leerlinge

De Hoge Raad heeft Leo B., voormalig judoschoolhouder uit het Gelderse Ruurlo, woensdag schuldig verklaard aan ontucht met een 16-jarige judoleerlinge tijdens een vakantie in Frankrijk in 1999. De slepende zaak is opmerkelijk, omdat Leo B. in de regio een bekende leraar was die honderden kinderen les gaf. Hij bleef schuld ontkennen en vocht zijn veroordelingen steeds aan. Leo B. werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor ontucht met minderjarigen, onder wie een dochter. Hij zat al 400 dagen in voorarrest.