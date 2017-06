Er zijn minstens zes doden en meer dan zeventig gewonden gevallen bij een brand in een flatgebouw in het westen van Londen op woensdag. Bewoners werden verrast in hun slaap door een brand die razendsnel om zich heen greep . “Dit heb ik in mijn 29 jaar als brandweerman nog nooit meegemaakt”, zei de Londense brandweerchef.