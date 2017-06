Federal Reserve verhoogt rente opnieuw

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag opnieuw zijn voornaamste rentetarief verhoogd. Wanneer Amerikaanse banken geld lenen bij de Fed betalen ze nu tussen de 1,0 en 1,25 procent aan rente. Het is voor de derde keer in een half jaar tijd dat de koepel van Amerikaanse centrale banken zijn belangrijkste tarief verhoogt.

Met de nieuwe rentesprong beweegt de Fed zich verder af van de Europese Centrale Bank, waar de rente al sinds 2009 op historisch laag niveau staat. Ook de Verenigde Staten hadden jarenlang te maken met ultralage rentes, in een poging de recessie na de financiële crisis van 2008 te bestrijden. Daar kwam verandering in toen de Fed eind 2015 de rente een klein stapje verhoogde.

Hoewel de ECB niets deed met de rente, werd wel een klein stapje gezet

Sinds die eerste rentestap verhoogde de Federal Reserve de rente nog tweemaal, in december vorig jaar en in maart van dit jaar. Tot woensdag hanteerde de bankenkoepel een tarief van 0,75 tot 1,0 procent. Anders dan de Europese Centrale Bank werkt de Fed met een bandbreedte: de rente moet liggen tussen een vastgestelde onder- en bovengrens.

‘Nog een verhoging in aantocht’

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van de Fed werd al alom verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar rente zou verhogen: een peiling van financieel persbureau Bloomberg stelde dat de kans ongeveer 98 procent was. De verwachting is dat ook aan het einde van dit jaar nog een renteverhoging volgt. Toch blijft het tarief ruimschoots achter bij de verwachting die het bestuur zelf anderhalf jaar geleden uitsprak, schreef economieredacteur Mark Beunderman woensdagochtend.

Bij het bepalen van het rentetarief kijken centrale banken naar de inflatie. Aangezien die jarenlang laag was, hield de Fed de rente ook laag. Daardoor komt er meer geld in de economie en neemt het prijspeil weer toe. Inmiddels ligt de inflatie op 1,9 procent. De Fed streeft naar een inflatie van 2 procent.

Een tweede doel van de Fed is “maximale werkgelegenheid”. De werkloosheid in de VS is fors gedaald, van een hoogtepunt van 10 procent in oktober 2009 naar een voorlopig dieptepunt van 4,3 procent in mei van dit jaar.