Enorme brand in woontoren Londen

Een flatgebouw in het westen van Londen heeft op woensdag vlam gevat. Alle 27 verdiepingen van het Grenfell-gebouw in North Kensington staan momenteel nog in brand, meldt onder andere de Londense brandweer. Er zijn tot nu toe vijftien gewonden gevallen en waarschijnlijk is nog niet iedereen uit het gebouw gered.

De oorzaak van de brand, die rond 01.30 uur woensdagochtend ontstond, is nog niet bekend. De nabijgelegen snelweg A40 is afgesloten.

De brand woedt al enkele uren. Meer dan veertig brandweerwagens zijn naar het gebouw vertrokken om het vuur te blussen. Ook zijn er twintig ambulances ter plekke om mensen te behandelen. Volgens persbureau AP regent het as - een tv-presentator die honderd meter van het gebouw stond, klaagde over as op zijn kleren.

De presentator, George Clarke van het Britse programma Amazing Spaces, zegt mensen met zaklampen te hebben gezien op de bovenste verdiepingen van het gebouw.

‘Major incident’

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft het inmiddels tot ‘groot incident’ verklaard. Dat betekent dat de brand meer noodhulp vereist dan onder normale omstandigheden geboden wordt en dat er een speciale mobilisatie op gang komt.

Dit bericht wordt aangevuld…