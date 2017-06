Dodental brand Grenfell-toren loopt op tot twaalf

Het dodental van de grote brand in een flatgebouw in Londen is opgelopen tot twaalf. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De politie zegt te vrezen dat het dodental verder zal stijgen. 68 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 18 van hen verkeren in kritieke toestand. In totaal werden 65 mensen gered.

De brand in het 24 verdiepingen tellende Grenfell-gebouw ontstond woensdag even na middernacht. Volgens de Londense brandweer was de situatie “ongekend”. Alle verdiepingen boven de tweede etage stonden in lichterlaaie. Er werden meer dan tweehonderd brandweermensen ingezet en veertig brandweerwagens. Die konden niet voorkomen dat het gebouw totaal verwoest werd met tientallen gewonden tot gevolg.

De Londense politie roept mensen die naasten missen op zich te melden:

“Het is van groot belang dat we iedereen lokaliseren en identificeren. Uiteraard hebben de inwoners van de Grenfell-toren daarbij onze prioriteit.”

Over de toedracht van de brand blijft vooralsnog veel onduidelijk. De Londense burgemeester Sadiq Khan bezwoer woensdagochtend de vragen daarover te beantwoorden. De brandweer heeft laten weten dat er een grootschalig onderzoek wordt opgestart.