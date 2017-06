De eerste Nederlandse Portretprijs is uitgereikt

De winnaars van de allereerste Nederlandse Portretprijs zijn deze woensdagmiddag bekendgemaakt. Het zijn twee schilderijen, Govert van der P. van Frank Leenhouts en Zelfportret met tweelingzus van Irma Braat, en één beeldhouwwerk, Portret van mijn vader van Marie-José Wessels. De twee schilderijen werden door een jury onder voorzitterschap van Rudi Ekkart respectievelijk „raak en kundig, het plezier van het schilderen spat eraf” en „erg persoonlijk, ontroerend” genoemd. Het Portret van mijn vader vond de jury een „ingehouden spektakel”.

De Stichting Nederlandse Portretprijs wil met dit nieuwe initiatief „de diversiteit en kwaliteit van de Nederlandse portretkunst tonen”. Iedereen die in Nederland woont, werkt of Nederlander is, kan meedoen.

Portret van mijn vader van Marie-José Wessels.

Zelfportret met tweelingzus van Irma Braat.



Er waren voor deze eerste aflevering 437 inzendingen van tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. De 50 genomineerden zijn sinds 21 april te zien in Paleis Soestdijk. Daar werden ook de winnaars bekendgemaakt.

De Nederlandse Portretprijs is geïnspireerd op de Britse BP Portrait Award, die bestaat sinds 1980. Vorig jaar waren daarvoor 2.557 inzendingen uit tachtig landen. Geselecteerde werken worden tentoongesteld in de National Portrait Gallery. „De Nederlandse Portretprijs heeft als ambitie dit te evenaren”, aldus de organisatie. De expositie op Paleis Soestdijk duurt nog tot half juli.