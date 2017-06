Koelwagensmokkelaars werden afgeluisterd

De smokkelaars van de 71 vluchtelingen die in de zomer van 2015 stikten in een koelwagen, werden tijdens de fatale rit afgeluisterd door Hongaarse opsporingsinstanties. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende media waaronder de Süddeutsche Zeitung.

Ook blijken er opnames te zijn van het moment dat de smokkelaars bespraken dat de vluchtelingen mogelijk aan het stikken waren. Het drama had daarom mogelijk voorkomen kunnen worden.

In opnames van de opsporingsinstanties is te horen dat de chauffeurs bespraken dat de vluchtelingen op de muren aan het slaan waren en schreeuwen. Een smokkelaar concludeerde vervolgens dat ze in doodsangst verkeerden, maar zijn collega verbood hem de deuren op te doen omdat dan het risico bestond dat de vluchtelingen weg zouden rennen. “Ik geloof dat ze geen lucht krijgen”, concludeerde een van de chauffeurs. Alsnog kreeg hij vervolgens het bevel om door te rijden tot ze in Duitsland zouden zijn.

Toen de chauffeur uiteindelijk bij een tankstation toch besloot om achterin te kijken, bleek iedereen te zijn gestikt. 59 mannen, acht vrouwen en twee kinderen kwamen om het leven. De groep werd gesmokkeld door een Afghaans-Bulgaars netwerk.

Mensensmokkel

Hongaarse autoriteiten zeggen dat ze niet op tijd waren omdat er niet altijd vertalers aanwezig waren om de gesprekken in het Bulgaars en Afghaans te vertalen. Ook was er niet 24 uur per dag een ambtenaar actief de gesprekken aan het luisteren. De Hongaarse officier van Justitie Gabor Schmidt zegt:

“Als Hongaarse autoriteiten de kans hadden gehad om deze verschrikkelijke gebeurtenis te voorkomen, dat zouden ze dat hebben gedaan. Maar de gesprekken [van de smokkelaars] konden niet altijd direct worden geëvalueerd.”

Volgens onze correspondent Roeland Termote is het onwaarschijnlijk dat de politie doorhad dat er mensen aan het stikken waren: