Briefje lijkt verwijzing naar vermiste Heineken-miljoenen

Wat is er gebeurd met de nooit gevonden Heineken-miljoenen? De 8 miljoen gulden aan losgeld die na de bevrijding van de ontvoerde topman Freddy Heineken altijd spoorloos is gebleven. Het is zonder twijfel het grootste raadsel uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis.

Dit mysterie speelt op de achtergrond een grote rol in de strafzaak tegen één van de Heineken-ontvoerders: Willem Holleeder. Hij wordt onder andere vervolgd voor betrokkenheid bij de moord in 2003 op een van de andere ontvoerders: zijn zwager Cor van Hout.

Holleeders zus Sonja - de weduwe van Cor, ze hebben samen drie kinderen - heeft over de Heineken-miljoenen recent nieuwe verklaringen afgelegd. Die zijn in handen van televisieprogramma EenVandaag, dat er woensdagavond een uitzending aan besteedt.

Sonja Holleeder bevestigt wat iedereen eigenlijk al dacht: een deel van dat geld is belegd op de Amsterdamse Wallen en de Achterdam in Alkmaar. Sonja heeft verteld hoe ze dat geld na de dood van Cor heeft weggesluisd.

Justitie heeft tussen 2006 en 2013 onderzoek gedaan naar deze criminele erfenis en uiteindelijk een schikking getroffen met Sonja, die ruim een miljoen euro moest betalen. Na de arrestatie van Holleeder is de kwestie onderwerp van verhit debat geworden tussen Willem en zijn twee zussen Astrid en Sonja, die hem beschuldigen van de moord op Cor van Hout.

In de nieuwe stukken waaruit EenVandaag citeert is een klein, maar intrigerend detail opgedoken: een brief die Cor van Hout in 1985 zou hebben gestuurd naar Sonja. Het woord ‘Boom’ staat in die brief, met een hartje en heel veel XXX-tekens. Het lijkt een onschuldige betuiging van liefde, maar dat is niet zo.

Thomas van der Bijl, een van de loopjongens van Cor van Hout, vertelde al in 2005 dat hij het Heinekenlosgeld heeft opgegraven onder een boom in het Bois des Boulogne in Parijs waar een hartje in stond gegraveerd. Die verklaring was de directe aanleiding voor het nieuwe onderzoek naar het geld.

Als het kaartje van Cor authentiek blijkt te zijn, is dat een belangrijke bevestiging van zijn verhaal. Ook kroegbaas Van der Bijl stelde dat Cor is vermoord door Holleeder. „Hij is een beest geworden”, zei de kroegbaas over Holleeder, die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Van der Bijl in 2006.