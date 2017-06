Baudet en Leefbaar Rotterdam sluiten verbond

Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam gaan samenwerken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en de Provinciale Statenverkiezingen een jaar later. Dat hebben de partijen dinsdag bekendgemaakt.

Het verbond houdt in dat de partij van Thierry Baudet Leefbaar Rotterdam zal steunen tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Rotterdam zal zich een jaar later achter Forum voor Democratie scharen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ook is de intentie uitgesproken om de samenwerking voort te zetten bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

In 2018 zal Forum alleen in Amsterdam onder eigen naam meedoen. In alle andere gemeenten zal de partij op zoek gaan naar een alliantie zoals met Leefbaar Rotterdam.

Krachten bundelen

Met het verbond tussen de landelijke en lokale partij moet “versnippering op rechts” worden tegengegaan, zo laat Leefbaar-lijstrekker Joost Eerdmans weten aan ANP. Volgens Eerdmans is de samenwerking geen reactie op het besluit van de PVV om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De partij van Geert Wilders werd bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam net tweede achter de VVD en zou een belangrijke concurrent kunnen worden van Leefbaar Rotterdam bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Baudet laat weten dat het verbond de krachten van twee partijen met dezelfde uitgangspunten “bundelt”. In de verklaring over de samenwerking staat dat de partijen het eens zijn over onder meer een gekozen burgemeester, lagere belastingen, minder zeggenschap vanuit Den Haag en Brussel, meer gemeentelijke referenda en een harde aanpak van overlast en criminaliteit.