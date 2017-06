Auto’s van voor 1992 mogen Rotterdam weer in

Personenauto’s en bestelwagens van voor 1 juli 1992 die op benzine rijden, zijn weer welkom in de binnenstad van Rotterdam. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank woensdag bepaald. De gemeente heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat dit kleine aantal oude auto’s in de stad sterk vervuilend is, volgens de rechtbank.

Met de invoering van de zogenoemde Milieuzone per 1 januari 2016 werden oude auto’s uit de binnenstad geweerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. In eerste instantie ging het alleen om dieselauto’s van voor 2001, later zijn bestel- en personenauto’s van voor 1992 die op benzine reden hieraan toegevoegd.

Stichting Rotterdamse Klassiekers, die zich inzet voor de belangen van geweerde „oldtimer- en youngtimers”, spande een rechtszaak tegen de gemeente aan.

De rechtbank oordeelde dat bij de Milieuzone te weinig rekening is gehouden met de belangen van bezitters van oude auto’s. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat de voertuigen, die 0,14 procent van het totale autoverkeer in Rotterdam uitmaken, een groot deel van de uitstoot van stikstofdioxiden en roet veroorzaken.

De woordvoerder van Stichting Rotterdamse Klassiekers is verheugd met de uitspraak: „De rechtbank heeft nu geoordeeld wat wij al twee jaar roepen: de onderbouwing van de milieumaatregel deugt niet.”

Volgens de gemeente is de uitstoot van roet sinds invoering van de Milieuzone verminderd met 29 procent en die van stikstofdioxiden met 12 procent. Eenvijfde van die vermindering van stikstofdioxiden (2,4 procent) zou komen door het weren van benzineauto’s van voor 1992, volgens een persbericht van de gemeente na de uitspraak.

Het college van Rotterdam beraadt zich nog op verdere juridische stappen. Auto’s van voor 1992 (en jonger dan veertig jaar) worden nu niet meer beboet in de Milieuzone.