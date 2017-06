Australië betaalt asielzoekers vergoeding

De Australische regering gaat negentig miljoen Australische dollar, omgerekend ruim zestig miljoen euro, betalen aan de ruim 1.900 asielzoekers die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de staat. Het land weigert vooralsnog asielzoekers naar het vasteland over te plaatsen, meldt AP woensdag.

De asielzoekers stapten naar de rechter vanwege de mensonterende manier waarop zij worden behandeld in vluchtelingenkampen op Nauru en Papoea-Nieuw-Guinea. Australië betaalt enkele arme omliggende eilanden voor het opnemen van de vluchtelingen. Dit ‘offshoren’ van vluchtelingen kwam Australië op stevige kritiek te staan van onder meer de Verenigde Naties.

Al in 2014 kwamen berichten naar buiten over de uitzichtloosheid en mensenrechtenschendingen op de eilanden. Zo werden vluchtelingen slecht behandeld door eilandbewoners. Dat jaar kwam een persoon om en raakten 69 mensen gewond bij een opstand in het kamp Manus in Papoea-Nieuw-Guinea. Vorig jaar staken twee asielzoekers die op Nauru verbleven zichzelf in brand.

Amnesty International en Human Rights Watch schreven vorig jaar een zorgwekkend rapport over de mensenrechtenschendingen op de eilanden. Hieruit bleek dat veel asielzoekers psychische problemen hebben als gevolg van de toestand in de vluchtelingenkampen, die door hen als detentiekampen worden beschreven.

De rechtszaak werd aangespannen door ruim 1.900 (voormalige) asielzoekers op Manus. Nog voor de zaak voor de rechter kwam, maakte de regering bekend dat het tot een overeenkomst was gekomen met de asielzoekers. De regering ontkent nog altijd aansprakelijk te zijn. Bij de verdeling van het bedrag zal worden gekeken naar hoelang een vluchteling op het eiland heeft vastgezeten en wat hij heeft doorgemaakt.

Volgens de advocaat van de vluchtelingen zal het kamp Manus, waar alleen mannen verblijven, in oktober worden gesloten.