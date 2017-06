Andere topman Uber stapt op na ‘seksistische grap’

Bestuursvoorzitter Travis Kalanick is nog amper met verlof, of Uber maakt een ander vertrek bekend: miljardair David Bonderman vertrekt per direct uit de raad van bestuur. Dat meldt persbureau Reuters. Bonderman maakte tijdens een vergadering over de aanpak van de seksistische werkcultuur binnen Uber een grap die als vrouwonvriendelijk werd gezien.

Voorzitter Kalanick was dinsdag juist met verlof gegaan na de publicatie van twee rapporten over de giftige werkcultuur bij Uber. Uit die rapporten bleek onder andere dat seksuele intimidatie en seksisme welig tieren binnen het taxibedrijf.

Meer gekletst

Zijn collega Arianna Huffington noemde tijdens de vergadering onderzoek waaruit zou blijken dat één vrouw in een raad van bestuur meestal tot gevolg heeft dat er meer vrouwen lid worden van de raad. De 74-jarige Bonderman reageerde daarop met, “Wat je bedoelt is dat er dan meer gekletst wordt.”

Yahoo Finance bemachtigde een opname van de vergadering. Die werd op dinsdagavond online geplaatst. Kort daarna kondigde Bonderman zijn ontslag aan en bood hij zijn excuses aan: “Ik moet mezelf aan dezelfde normen houden als waar we Uber aan willen gaan houden.”