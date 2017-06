Tijdens haar kinderjaren in Californië en Kansas wilde Patty Jenkins altijd Wonder Woman zijn. De nu 45-jarige regisseur vertelt dat ze niet verschilde van andere Amerikaanse meisjes; ze was geobsedeerd door de superheldin uit het gelijknamige stripboek. „Als je op het schoolplein Wonder Woman mocht spelen, was je machtig en sterk, maar ook mooi en geliefd”, legt ze uit bij een ontmoeting in Los Angeles.

Dat ze een paar decennia later de eerste speelfilm over een vrouwelijke superheld heeft geregisseerd, noemt Jenkins surrealistisch. De Israëlische actrice en voormalig supermodel Gal Gadot speelt de heldin uit Jenkins’ jeugd.

Jenkins is de eerste vrouw ooit aan het roer van een superheldenfilm: een doorbraak voor Hollywood. Maar de regisseur zelf blijft er nuchter onder. „Ik kom zo veel vrouwen tegen in de studiowereld”, zegt Jenkins. „Ik ken veel vrouwelijke producenten. Zelf heb ik altijd interessant werk kunnen vinden en ik huur altijd vrouwen in.”

Wel heeft ze moeite met „de overdaad aan puur mannelijke filmprojecten”, die ook haar worden aangeboden. „Ik ben altijd bereid om een lekker script te regisseren. Maar als het wéér een mannelijk perspectief is, waarom vraag je mij dan? We hebben behoefte aan scenario’s van vrouwen. Geef me verhalen over vrouwen die niet in dienst staan van een man. Waar het om gaat, is diversiteit in inhoud.”

Sinds haar eerste film Monster (2003) over het leven van seriemoordenares Aileen Wuornos – Charlize Theron won een Oscar voor de hoofdrol – heeft Jenkins geen film gemaakt. Het snellere televisiewerk paste haar beter toen ze zwanger werd en haar zoon jong was. Maar ze had filmproducent Warner Brothers jaren geleden al laten weten dat het haar droom was ooit Wonder Woman te regisseren. In 2015 kwam het aanbod alsnog. Haar zoon was inmiddels een tiener en Jenkins sloeg toe.

Zagen de studiobazen het als een gok? Jenkins had immers geen ervaring in het actiegenre. Ook de regisseur zelf zegt het niet te weten. Maar de recensies zijn positief en in de Verenigde Staten werd al 205 miljoen dollar (ongeveer 183 miljoen euro) opgehaald aan de bioscoopkassa’s terwijl het productiebudget 149 miljoen dollar bedroeg (ongeveer 133 miljoen euro).

Wonder Woman is niet perfect

De vraag wie Wonder Woman moest spelen, was beantwoord voordat Jenkins aan boord kwam. Het personage dook voor het eerst op in het ensemblespektakel Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016). Gal Gadot (32) verscheen daarin – schaars gekleed, oersterk en voor de duivel niet bang.

Gadot was tijdens een persontmoeting in 2016 ongeremd over haar toen gloednieuwe rol. „Wonder Woman is er niet voor Batman of Superman of om een liefdesverhaal te kunnen vertellen”, riep ze uit. „Meestal loopt ze een paar passen vooruit op de mannen. Yeah, girls!” Gadot heeft twee jonge dochters en zei in 2016 dat ze het belangrijk vindt dat „hun generatie superheldinnen kent”.

Een jaar later zegt Gadot dat ze Wonder Woman niet ziet als een film voor vrouwen, over een vrouw, door een vrouw. Ze wil geen ‘superheld voor meisjes’ zijn. Gadot: „Ik vind het belangrijk dat mannen én vrouwen, jongens én meisjes zich verbonden voelen met onze Wonder Woman.”

Wat Gadot betreft moest het karakter stereotypen ontstijgen. Wonder Woman mocht geen kille, harde vrouw zijn omdat ze sterk is. Haar Wonder Woman is tegelijkertijd „gevoelig, naïef, bot, zelfverzekerd, geconcentreerd, zorgelijk en een beetje verloren”, aldus de actrice. „Ze is niet perfect en dat weet ze.”

Dochter van straaljagerpiloot

Ook Jenkins wilde het geliefde strippersonage complex en ‘echt’ maken – een vrouw waarin ze zichzelf herkent. Als dochter van een straaljagerpiloot werd de regisseur zelfstandig grootgebracht. „Ik ben zo opgevoed dat ik vrij blasé dacht: ja hoor, ik regisseer Wonder Woman wel even.” Het viel niet mee, vertelt ze, maar de zelfverzekerdheid uit haar jeugd hielp wel om koers te houden en een succesvolle film af te leveren.

Jenkins hoopt én denkt dat meer vrouwen in Hollywood haar voorbeeld zullen volgen – juist in dit genre. „De afgelopen dertig jaar zijn de studio’s deze genrefilms in feite gaan maken voor puberjongens. Als je dat publiek najaagt, krijg je logischerwijs scenario’s van voormalige puberjongens en regisseurs die voormalige puberjongens zijn.” Dankzij Netflix en Amazon zien de grote studio’s inmiddels in dat dit achterhaald is, zegt Jenkins. Financieel is het niet haalbaar. De streamingdiensten verdienen juist geld met een divers model. „Je moet mannen én vrouwen inhuren om jongens én meiden – en hun ouders – te bereiken.”