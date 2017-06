Vrijgesproken ‘IS-strijder’ opgepakt bij marathon R’dam

De politie heeft in het weekend van de marathon van Rotterdam afgelopen april een vermeende IS-strijder aangehouden. De 34-jarige man had een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor het marathon-weekend, vanwege het risico dat hij daar een aanslag zou plegen. Ondanks het gebiedsverbod kwam de man de zaterdag voor de marathon toch in de buurt van het evenement, waarna hij werd gearresteerd en pas na zondag vrijgelaten.

De dreiging was tot nu toe niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam gebeurt het vaker dat een aanhouding niet naar buiten komt.

De man had een gebiedsverbod gekregen van de minister van Veiligheid en Justitie, die deze maatregel sinds 1 maart mag opleggen aan potentiële terroristen die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd. De bedoeling is om hen te weren van mogelijke terroristische doelwitten. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding heeft de minister al twee keer een potentiële terrorist een gebiedsverbod of meldplicht opgelegd, volgens cijfers van Veiligheid en Justitie. De maatregel is vergelijkbaar met de voetbalwet, waarbij hooligans zich moeten melden op het politiebureau wanneer hun club een wedstrijd speelt.

De aangehouden man, Mounir E. uit Spijkenisse, heeft zich volgens het OM in 2014 aangesloten bij Islamitische Staat (IS). Zijn naam komt voor op een uitgelekte ledenlijst van de terreurorganisatie. Na terugkeer in Nederland zou E. in 2015 hebben gezinspeeld op een aanslag. „Er gaat vandaag iets moois gebeuren op de marathon: boem!”, hoorden medewerkers van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hem zeggen.

De rechter sprak de verdachte in april dit jaar vrij van terrorisme vanwege gebrek aan bewijs. Vlak voor zijn vrijlating legde de minister hem een meldplicht, enkelband en gebiedsverbod op voor het centrum van Rotterdam tijdens het marathon-weekend. „Omdat er onder andere uit ons onderzoek signalen waren dat hij aan het radicaliseren was”, zegt een woordvoerder van het OM.

Advocaat Bart Nooitgedagt heeft namens zijn cliënt bezwaar aangetekend. Zijn cliënt zou met het openbaar vervoer naar Rotterdam Centraal zijn gereisd, zonder te weten dat dit binnen het verboden gebied valt. Het bezwaar wordt eind deze maand behandeld; het is de eerste keer dat een bestuursrechter zich buigt over de toepassing van de nieuwe wet.

De maatregelen stuiten op kritiek van juristen. Bevoegdheden zijn in de nieuwe wet te vaag omschreven, zegt hoogleraar staatsrecht Jon Schilder van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook heeft hij kritiek op het feit dat de motivering van een gebiedsverbod geheim kan blijven. „Hierdoor weet de betrokkene zelf niet waartegen hij zich moet verweren. Dat kan leiden tot schrijnende gevallen waarbij iemand betrekkelijk rechteloos is.”

