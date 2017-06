Voormalig president Panama opgepakt in VS

De voormalig president van Panama Ricardo Martinelli is maandagavond opgepakt in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters. Panama had in september al om zijn uitlevering gevraagd omdat hij ervan wordt verdacht met belastinggeld meer dan 150 mensen te hebben bespioneerd. Het zou gaan om onder meer vakbondsmensen, leden van de oppositie, activisten en artsen.

Martinelli werd opgepakt toen hij een huis verliet in Miami. De politie hield het huis al een tijdje in de gaten. Dinsdag zal hij worden voorgeleid om te verschijnen in een hoorzitting over zijn uitlevering.

President

Martinelli was president van Panama tussen 2009 en 2014. Tijdens zijn presidentschap ging het goed met de economie en initieerde zijn regering grote overheidsprojecten. Hij had grote ambities met het land. Hij zei eerder in een interview:

“Panama wordt wat Singapore voor Azië is, wat Hong Kong is voor China, wat New York is voor financiële diensten, Zwitserland voor internationale organisaties en wat Dubai betekent voor het Midden-Oosten.”

Niet lang na zijn aantreden als president werd hij beschuldigd van corruptie. Het hooggerechtshof in Panama had in december 2015 een arrestatiebevel uitgevaardigd en ook Interpol was naar hem op zoek. Hij ontvluchtte het land in 2015 en noemde het arrestatiebevel destijds op Twitter een wraakcampagne van de huidige president Juan Carlos Varela.