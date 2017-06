Sessions: ‘Geen derde keer afgesproken met Russische ambassadeur in Washington’

De Amerikaanse justitieminister Jeff Sessions is dinsdag voor de Senaat ingegaan op de beschuldiging dat hij een derde keer heeft afgesproken met de Russische ambassadeur in de VS. Sessions ontkent dat hij april vorig jaar in het Mayflowerhotel in Washington een ontmoeting heeft gehad met ambassadeur Sergerj Kisljak.

Sessions trok zich in maart terug uit het FBI-onderzoek naar de de banden van president Trumps entourage met Rusland. Toen het Congres hem in januari onder ede hoorde, verzweeg Sessions dat hij tot twee keer toe een ontmoeting had met Kisljak. De afgelopen dagen berichtten verschillende Amerikaanse media dat hij nog een derde ontmoeting met de ambassadeur had in het Mayflowerhotel in Washington, op 27 april vorig jaar. Toenmalig presidentskandidaat Trump hield er op die dag een toespraak. Sessions was er wel aanwezig - toen nog in functie als senator - maar ontkende dinsdag tegenover de Senaat dat hij er een afspraak heeft gehad met Kisljak.

Verhoor Sessions

Nadat vorige week ex-FBI-chef James Comey door de Amerikaanse Senaat werd verhoord, is het dinsdag de beurt aan justitieminister Jeff Sessions. De Senaat stelt hem dinsdag kritische vragen over zijn afspraken met Kisljak en andere mogelijke contacten met Russische functionarissen tijdens de verkiezingscampagne. Ook stellen de senatoren vragen over Sessions rol bij het onverwachte ontslag van Comey, begin mei.

Het overzicht kwijt over hoe het nou ook alweer zat met het Ruslandonderzoek? Lees hier Trumps Rusland-affaire in tien vragen

Tijdens Comey’s hoorsessie afgelopen donderdag liet de voormalig FBI-directeur zich cryptisch uit over Sessions’ banden met Rusland. Voordat de twee gewraakte afspraken van de justitieminister met de ambassadeur aan het licht kwamen, zouden er volgens Comey al verschillende vertrouwelijke feiten zijn geweest “die zijn betrokkenheid bij het Ruslandonderzoek problematisch maakten”. Hierop kondigde Sessions zaterdag zelf aan dinsdag voor de Senaat te verschijnen om op deze beschuldigingen in te gaan.

Dus, hoe ver gaan Sessions’ banden met de Russen? Welke rol speelde hij bij Comey’s ontslag? Volg hieronder de livestream via Vox:

Het verhoor van Sessions wordt als minder belangwekkend beschouwd dan het verhoor van Comey vorige week. De vragen rond Comey’s verhoor richtten zich op of Trump de rechtsgang gehinderd had, wat een impeachmentprocedure - een afzettingsprocedure - in gang had kunnen zetten. Comey ging donderdag niet zo ver dat hij Trump beschuldigde van hinder van de rechtsgang. Sessions’ verhoor zal vermoedelijk geen onthullingen boven tafel brengen die een impeachment waarschijnlijk maken.