Verdachte aanrijding Stationsplein vrijgelaten

De 45-jarige bestuurder die op zaterdag inreed op het publiek bij station Amsterdam Centraal is maandagavond vrijgelaten door de politie. Hij wordt nog wel verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet. Na afloop van het onderzoek, dat nog loopt, besluit de officier van justitie of de man vervolgd wordt.

De verdachte reed op zaterdagavond met hoge snelheid over de trambaan in Amsterdam. Hij remde af en kwam tot stilstand, waarna hij door de politie werd aangesproken op zijn rijgedrag. De politie vroeg hem om de trambaan te verlaten. Dat deed hij volgens de politie rustig, totdat hij plotseling gas begon te geven.

De bestuurder reed in op het publiek dat op dat moment over het Stationsplein liep en raakte verschillende mensen, totdat hij uiteindelijk tegen het afscheidingsmuurtje van de metro-ingang reed. Twee van de zeven slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Oorspronkelijk maakte de politie niet bekend dat de man al langer met hoge snelheid over de trambaan had gereden. De Amsterdamse zender AT5 reconstrueerde de aanrijding op basis van ooggetuigen en haalde die informatie boven tafel.

Onwel

Enkele uren na het ongeluk bracht de politie naar buiten dat de man onwel zou zijn geworden. Hij lijdt aan diabetes en gebruikt daarvoor een insulinepomp. Op het moment van de aanrijding zou hij een uitzonderlijk lage bloedsuikerspiegel hebben gehad, aldus ambulancepersoneel dat hem tweemaal controleerde.

Op maandagmiddag heeft de politie de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar controleerden ze opnieuw zijn bloedsuikermeter. Uit de metingen zou blijken dat de man zaterdag inderdaad last had van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Verwardheid, geïrriteerdheid en concentratieproblemen zijn symptomen van hypoglykemie.

De verdachte zou zich niets meer herinneren van de aanrijding - het onderzoeksteam zoekt nog uit hoe hij zo lang een black-out kan hebben gehad. De politie heeft zijn huis doorzocht maar niks bijzonders aangetroffen.

Cameratoezicht

Er zijn volgens de politie ondanks de grote hoeveelheden camera’s bij het station geen beelden van de aanrijding omdat de auto buiten het gezichtsveld van de camera’s zou hebben gereden: