Turkije doodt twintig PKK-strijders bij luchtaanvallen

De Turkse luchtmacht heeft twintig strijders van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) gedood, liet het leger dinsdag weten in een persverklaring. De bombardementen vonden plaats in de Turkse provincie Van (grenzend aan Iran) en in Noord-Irak. In totaal voerde de luchtmacht drie aanvallen uit, schrijft persbureau Reuters.

In de Iraakse regio’s Zap en Hakurk werden zestien militanten gedood. Met de aanvallen werden ook een logistiek centrum en een wapendepot vernield. Volgens het leger waren een aantal militanten bezig een aanval op de Turkse staat voor te bereiden. Bij de laatste luchtaanval op doelwitten in Van kwamen nog eens vier PKK-strijders om.

De PKK strijdt sinds 1984 voor een onafhankelijke Koerdische staat in het zuidoosten van Turkije. Nadat een vredesbestand tussen de twee partijen in juli 2015 werd verbroken, is het geweld tussen de Turkse staat en de PKK flink toegenomen. Turkije ziet de PKK als een terroristische organisatie, net als de VS en EU.

In maart van dit jaar pakte Turkije enkele honderden burgers op die ervan verdacht werden de PKK te steunen, na een reeks aanslagen in het land door de PKK en Islamitische Staat (IS).