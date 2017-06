Trump pesten op Instagram

De woorden ‘trollen’ en Donald Trump worden tegenwoordig vaak in één zin gebruikt. Meestal wanneer de President van de VS weer verongelijkte en opruiende tweets de wereld in stuurt. Maar er is één social mediagebruiker die de Trump wellicht naar de kroon steekt, trollenderwijs: Pete Souza, Obama’s voormalige huisfotograaf.

Van het tekenen van een nieuwe wet tot het uit de weg duwen van de minister president van Montenegro; op vrijwel iedere stap die de nieuwe president zet reageert Souza op Instagram met een foto van zijn oude baas die exact het tegenovergestelde doet.

Serieuze gezichten onlangs op de NAVO-top in Brussel Souza’s commentaar: ‘Gelach op de NAVO-top in 2012. Geen sprake van gedrang.’ Serieuze gezichten onlangs op de NAVO-top; Souza’s commentaar op Instagram: ‘Gelach op de NAVO-top in 2012. Er werd niet voorgedrongen.’

Bij een foto van een grappenmakende Obama ten midden van Merkel, Rutte en andere lachende wereldleiders: .„Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling (voordringen, red.) involved”, aldus Souza op 25 mei, één dag na Trumps gespannen NAVO-bijeenkomst in Brussel.

„Talking with a young refugee at a Dignity for Children Foundation classroom in 2015”, leest het onderschrift bij een foto van een grijnzende Obama naast een klein schoolmeisje met een hoofddoek, twee dagen nadat Trump de eerste versie van zijn omstreden reisverbod heeft ingediend.

Souza, die ook Het Witte Huis van Ronald Reagan vastlegde, startte op 20 januari jongstleden zijn persoonlijke account met een foto van Obama die – voor het laatst – de Oval Office verliet. Het was, zo schreef hij in het bijschrift, tijd om even vrij te nemen en „te doen wat mijn vrouw wil dat ik doe”.

Dat voornemen duurde welgeteld één dag.

Toen op 21 januari bekend werd dat Trump de rode gordijnen van Obama’s Oval Office had ingeruild voor botergoud gekleurde exemplaren, plaatste Souza een foto van zijn oude baas in zijn oude kantoor: „I like these drapes better than the new ones. Don’t you think?” En zo begon het.

‘Dat verdomde lichtknopje’

Toen The New York Times begin februari wist te vertellen dat de nieuwe Witte Huis-medewerkers het lichtknopje in de Cabinet Room niet konden vinden, plaatste de fotograaf een beeld van een Obama-bijeenkomst in dezelfde ruimte met het bijschrift „Those damn lights ;)”.

Na de veelbesproken groepsfoto van een grijnzende familie Trump met een stoïcijns kijkende Paus, dook Souza een foto op van Obama’s ontmoeting met de man een jaar eerder, beide grinnikend. „Mutual admiration, 2016”, leest hij bijschrift.

Souza’s commentaar op Instagram: ‘wederzijds bewondering, 2016’ Een stoïcijnse paus vorige maand tijdens de ontmoeting met Trump; Souza’s commentaar op Instagram: ‘wederzijdse bewondering, 2016’

En toen de filmpjes viral gingen waarop Melania Trump de hand van haar man leek weg te slaan, plaatste Souza een mooi plaatje van de Obama’s met het simpele onderschrift „Holding hands”.

Souza’s account is een toevluchtsoord voor mensen die met heimwee terugdenken aan de 44ste president van Amerika. „I miss him!” is een van de meest getikte reacties op zijn foto’s. Net als de hashtag „alwaysmypresident” en de opmerking „you make me cry”. Kritiek op de voormalige president is zeldzaam. Souza, die binnenkort een boek uitbrengt met zijn 300 favoriete foto’s van president Obama, heeft ondertussen 1,4 miljoen volgers. En dat aantal stijgt met iedere foto.

Er is slechts één moment geweest waarop de fotograaf zijn subtiele, humoristische teksten inruilde voor bittere ernst. Één dag nadat bekend werd dat Amerika zich zal terugtrekken uit het klimaatakkoord plaatste hij een foto van het akkoord, getekend door Obama, met het sombere bijschrift „He tried. But we failed our children.” Hij volgde deze post met zeven foto’s van Obama in Amerikaanse natuurparken, de songtekst van Woody Guthries This Land Is Your Land in het bijschrift. Dit keer zijn het zijn volgers die Souza opvrolijken: „No one has failed. We have yet to stand up and resist.”