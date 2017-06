Topbestuurder Uber met verlof na rapport over werkcultuur

De bestuursvoorzitter van Uber Technologies Inc., Travis Kalanick, gaat met verlof. Het is niet bekend wanneer hij zal terugkeren. Ook maakte de topman dinsdag bekend een deel van de taken die nu binnen zijn functie vallen over zal dragen aan een andere bestuurder, meldt Bloomberg. Het besluit komt na een rapport van Eric Holder, een voormalige aanklager van de Amerikaanse overheid die was ingehuurd door Uber om de giftige bedrijfscultuur te onderzoeken.

Ook volgt het besluit op een eerder controversieel rapport dat begin deze maand uitkwam over de werkcultuur bij Uber. Daaruit bleek dat er in het bedrijf wijdverspreid sprake was van seksuele intimidatie, discriminatie en een agressieve cultuur. Meer dan twintig medewerkers van het taxibedrijf werden naar aanleiding van de onthullingen ontslagen.

Kalanick schrijft in een memo dat hij tijd nodig heeft om stil te staan bij het verlies van zijn moeder, die eerder dit jaar overleed. Tegelijkertijd geeft hij toe medeverantwoordelijk te zijn voor de moeilijke situatie waarin het bedrijf op het moment zit. Topman Kalanick was al langer onderwerp van discussie. Eerder dit jaar lekte een video uit waarin te zien was hoe hij in woede uitbarst tegen een Uber-chauffeur. Ook werd hij beschuldigd van seksisme en bedrijfsspionage. Kalanick heeft toegegd hulp te zoeken om aan zijn leiderschap te werken.

Adviseur Holder gaf naar aanleiding van zijn onderzoek op basis van zo’n 200 interviews met medewerkers van Uber 47 aanbevelingen. Het bedrijf moet onder meer werken aan de mate van toezicht, zijn culturele waarden herschrijven, alcoholconsumptie tijdens bedrijfsuitjes minderen en intieme relaties tussen werknemers en chefs verbieden. Ubers raad van bestuur stemde zondag unaniem in met de voorstellen van Holder.

Seksuele intimidatie

De crisis bij de taxi-startup begon in februari dit jaar. De voormalige werknemer Susan Fowler schreef in een uitgebreide blogpost dat haar voormalige baas haar herhaaldelijk seksueel had geïntimideerd. Ubers personeelszaken weigerde vervolgens iets met de aantijging te doen, omdat de betreffende chef te goed werk zou leveren.

In totaal werken er meer dan 14.000 mensen voor Uber. Ondanks de recente schandalen is het bedrijf nog altijd aan het groeien. Het eerste kwartaal groeide de omzet tot 3,4 miljard dollar (3 miljard euro). Tegelijkertijd liep het verlies van het bedrijf terug naar 708 miljoen dollar (632 miljoen euro), ten opzichte van 991 miljoen dollar (884 miljoen euro) de periode ervoor.