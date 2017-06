De Thuiskok: Ragout van worst en venkel

Sicilië heeft zulke vruchtbare grond dat planten en kruiden zoals wilde venkel overal op de heuvels groeien. Wilde venkel, dat alleen rond de Middellandse Zee voorkomt, is in de lente felgroen en wordt in de maanden daarna donkerder. In de herfst komt wilde venkel tot bloei en krijgt ze gele bloemen met daarin het venkelzaad. Venkel uit Nederland is zo ongeveer vanaf nu tot eind oktober te krijgen, dus als u geen wilde venkel kunt vinden bij uw groenteboer, is dat ook een prima optie.

Verhit de olie in een grote koekenpan en bak hierin de prei ongeveer 5 minuten. Verwijder intussen het vel van de worstjes en verkruimel het worstvlees in de pan met de prei. Bak op middelhoog tot laag vuur bruin. Voeg de rode wijn toe en laat ongeveer 5 minuten verdampen. Roer de wilde venkel of venkelgroen (houd wat apart voor de garnering) en wat peper erdoor. Laat de ragout ongeveer 30 minuten op laag vuur langzaam garen. Breng indien nodig op smaak met wat zout (Italiaanse worstjes kunnen vrij zout zijn, dus gebruik niet te veel). Roer vlak voor het serveren de ricotta en eventueel de room erdoor. Voeg versgekookte pasta toe en roer door. Garneer met de apart gehouden wilde venkel en eventueel wat Parmezaanse kaas en serveer.