Talpa brengt tegenbod uit op TMG

Talpa brengt een volledig tegenbod uit op Telegraaf Media Groep (TMG). Dat heeft het bedrijf van John de Mol dinsdagavond laten weten. Talpa is met het Belgische Mediahuis verwikkeld in een overnamestrijd om TMG.

Talpa biedt TMG 6,50 euro per aandeel. Dat is vijftig cent meer dan het Mediahuis en VP Exploitatie nu bieden. VP Exploitatie is de organisatie van de familie Van Puijenbroek. Die twee partijen hebben samen circa 60 procent van de TMG-aandelen in bezit.

De Mol zet door

Toch weigert De Mol de strijd om het mediaconcern op te geven, zoals blijkt uit het dinsdag verhoogde bod. De mediamagnaat kondigde al langer een tegenbod aan, maar kwam dinsdag pas over de brug met een officieel persbericht dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

John de Mol heeft zijn belang in TMG afgelopen maanden vergroot. Hij bezit nu zo’n 29 procent van de aandelen, bij lange na niet genoeg voor een meerderheidsbelang. Hij heeft aandeelhouders opgeroepen hun aandelen aan te bieden aan Talpa. De Mol zou tegen de Telegraaf gezegd hebben dat hij zich alleen zal terugtrekken als “er een patstelling ontstaat op aandeelhoudersniveau”.

Wat wil hij bereiken?

Wat Talpa precies met een bod wil bereiken, is onduidelijk, schrijft NRC-journalist Teri van der Heijden:

“Het is vrijwel uitgesloten dat Mediahuis zijn belang van 60 procent aan De Mol zal verkopen. Talpa kan dus eindigen met maximaal 40 procent van de aandelen. Bij Mediahuis koesteren ze nog de stille hoop dat De Mol TMG loslaat en zijn aandelen toch aan hen verkoopt. Maar de kans is groter dat ze met De Mol te maken krijgen als grote minderheidsaandeelhouder.”

Het Mediahuis liet in december weten een bod te doen op TMG. Half januari overtroefde Talpa Holding het Mediahuis met een hoger bod. Sindsdien zijn de partijen in een overnamestrijd verwikkeld.