Staat verkoopt opnieuw aandelen ASR

De Nederlandse staat heeft met de verkoop van een deel van de aandelen van de genationaliseerde verzekeraar ASR 725 miljoen euro opgehaald. Dat maakte de verzekeraar dinsdag bekend. Er werden 25 miljoen aandelen verkocht voor 29 euro per stuk.

Het belang van de staat in het bedrijf neemt daardoor af van 36,8 procent naar 20,1 procent. Op termijn moet dit belang helemaal worden afgebouwd. Een deel van de aandelen, drieduizend, werd door ASR zelf gekocht. De transactie zal naar verwachting donderdag worden afgerond.

De waarde van een aandeel ASR is sinds de beursgang een jaar geleden flink gestegen. Vorig jaar zomer was een aandeel 19,50 waard, in januari verkocht de staat een pakket aandelen voor 22,15 euro per stuk en inmiddels ligt de prijs dus op 29 euro per stuk.

ASR is de oude verzekeringspoot van Fortis Nederland en werd in 2008 genationaliseerd nadat Fortis in de problemen kwam. Vorig jaar zomer bracht de staat ASR naar de beurs, steeg de waarde van een aandeel ASR en werd de verzekeraar een van de beter presterende aandelen op de Amsterdamse beurs.