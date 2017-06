Spanning in Turks-Nederlandse gemeenschap onverminderd groot

De spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap als gevolg van de couppoging in Turkije bijna een jaar geleden zijn onverminderd groot. Turkse Nederlanders durven zich niet kritisch uit te laten over de Turkse president Tayyip Erdogan uit angst voor diens aanhang. Veel Turkse Nederlanders mijden deze zomer Turkije als vakantieland en stellen familiebezoek voorlopig uit. Dit blijkt uit een rondgang langs een tiental (Turkse) Nederlanders. Het beeld wordt bevestigd door demissionair minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA).

„De Nederlandse aanpak van de-escalatie en diplomatiek herstel faalt”, zegt Sven de Langen, CDA-fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij pleit voor nadrukkelijkere bescherming van de rechten van Nederlanders met een Turkse achtergrond. „Er moet bijvoorbeeld hard worden opgetreden tegen de kliklijsten van ‘afvalligen’ die naar Turkije worden doorgespeeld.” Nu volstaat de Nederlandse overheid met het advies aan mensen aangifte te doen bij bedreiging, maar dat durven veel Turkse Nederlanders juist niet.

„Kritische Turkse Nederlanders mijden sommige winkels om geen Erdogan-aanhangers tegen te komen”, zegt Mehmet Cerit, hoofdredacteur van De Kanttekening.

Donderdag speelt de rechtszaak die door een fractiegenoot van De Langen, Turan Yazir, is aangespannen tegen de Turkse regeringsgezinde krant Sabah. Yazir werd in die krant een verrader genoemd, waarna hij wegens bedreiging enige tijd zijn raadswerk moest neerleggen. De Lange: „De grens is bereikt. Waar naast burgers ook politieagenten en raadsleden worden belaagd, worden onze democratie en onze rechtsstaat ondermijnd.”

Demissionair minister Asscher komt binnenkort met de resultaten van hernieuwd onderzoek naar de invloed van Turkse organisaties als moskee-organisatie Diyanet, Mili Görüs, en Gülen op de integratie van Turkse Nederlanders in de Nederlandse samenleving.