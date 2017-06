Spaanse Justitie verdenkt Ronaldo van belastingfraude

Profvoetballer Cristiano Ronaldo wordt in Spanje vervolgd voor belastingfraude. Dat heeft de Spaanse justitie dinsdag bekendgemaakt, meldt El Mundo.

De Portugese topvoetballer zou volgens de officier van justitie 14,7 miljoen euro hebben achtergehouden voor de fiscus. Volgens de officier van justitie was Ronaldo bewust van het feit dat hij een illegale “bedrijfsstructuur” gebruikte om tussen 2011 en 2014 zijn inkomsten van portrechtrechten in Spanje te verbergen.

De rechtszaak volgt op een rapport van de Spaanse belastingdienst AEAT. Daaruit blijkt dat Ronaldo in 2008 zijn zaakwaarnemer toestemming gaf om een contract te ondertekenen met Real Madrid van 2009 tot 2015. De voetballer verhuisde vervolgens naar Spanje, waardoor hij belastingplichtig werd in het land. Zijn portrechtrechten droeg hij over aan de vennootschap Tollin Associates LTD, dat gevestigd was in de British Virgin Islands en waarvan hij de enige aandeelhouder was.

‘Volstrekt overbodig’

Dat vennootschap droeg de exploitatie van beeldrechten vervolgens weer over aan een bedrijf in Ierland genaamd Omnisport&Image Management LTD. De aanklager concludeert:

“Deze overdracht was volstrekt overbodig, en laat zien dat [Ronaldo] zijn inkomsten probeerde te verhullen van de belastingdienst.”

De constructie bracht de voetballer vier opeenvolgende jaren veel geld op: 1,4 miljoen in 2011, 1,6 miljoen euro in 2012, 3,2 miljoen in 2013 en 8,5 miljoen in 2014. Woordvoerders van Ronaldo waren niet direct beschikbaar voor een reactie. Onlangs zei zijn agentschap nog dat hij al zijn belastingen gewoon betaald had.

Eind vorig jaar werd bekend dat Ronaldo zo’n 63,5 miljoen euro had weggesluisd naar de Britse Maagdeneilanden, die bekendstaan als belastingparadijs. Hiermee bespaarde de voetballer vermoedelijk rond de 35 miljoen euro aan belastingen. De onthulling maakte deel uit van de zogeheten ‘Football Leaks’ en werd gebracht door onderzoeksnetwerk European Investigative Collaborations, waarvan NRC deel uitmaakt.

Ronaldo won december vorig jaar de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. Hij won met zijn team onder meer de Champions League en het EK Voetbal. Het was de vierde keer dat Ronaldo de prijs won.