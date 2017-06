Saoedi-Arabië biedt Qatar voedselhulp aan

Saoedi-Arabië zal Qatar voedselhulp en medicijnen leveren als dat land die nodig heeft. Dat heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir dinsdag gezegd, meldt persbureau AP. De uitlatingen zijn opmerkelijk, omdat Saoedi-Arabië vorige week een blokkade van Arabische landen tegen Qatar initieerde.

Er is geen sprake van een blokkade, beweerde Jubeir dinsdag. Qatar mag producten van en naar Saoedi-Arabië vervoeren “wanneer het maar wil”, aldus de minister. Waarom de Saoediërs dan toch voedselhulp bieden aan Qatar, is niet bekend. Eerder sloot Saoedi-Arabië nog de landgrens met Qatar, dat zeer afhankelijk is van voedselimport.

Luchtruim blijft dicht

Wel blijft het Saoedische luchtruim gesloten voor Qatarese vluchten. Jubeir stelde dat Riad het recht heeft dit te doen. Enkele dagen geleden stuurde Iran al noodhulp naar Qatar. Ook Marokko en Turkije boden hulp aan.

Vorige week sloot Saoedi-Arabië de grens met Qatar, de enige landgrens die het piepkleine Golfstaatje heeft. Daarna sneden Riad en andere landen in de regio ook vaar- en vliegroutes af voor Qatar.

Paniek

Dit leidde tot paniek in het land. Veel Qatarezen zijn sindsdien noodvoorraden van voedsel, drinken en medicijnen aan het aanleggen. Het land importeert circa 80 procent van zijn voedsel. Het is niet bekend of sinds Jubeirs uitlatingen weer goederentransport tussen Saoedi-Arabië en Qatar op gang is gekomen.

De reden voor de boycot is dat Qatar ervan beschuldigd wordt extremistische organisaties te steunen en te financieren. Ook vindt Saoedi-Arabië dat Qatar te warme banden onderhoudt met Iran, de aartsvijand van Riad.