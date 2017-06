Ook deze zomer gaat Hollywood overleven

De zomer nadert. Dus dan weet je het wel met de filmpers: Hollywood zal branden. In 2013 voorzagen wij met Steven Spielberg en George Lucas een spoedige ‘implosie’ en ‘meltdown’ van het blockbuster-in-de-zomermodel van Hollywood. Zij konden het weten toch? In 2014, een slappe filmzomer, wisten we vrij zeker dat de wereld de buik vol had van ‘sequelitis’, Hollywoods amorfe vervolgfilms. Vorig jaar was een plukje flops – Star Trek, X-Men, Independence Day, Teenage Ninja Turtles – bewijs dat Hollywood nu echt zijn ‘Midas touch’ kwijt was.

Het toverwoord is ditmaal ‘franchise fatigue’. Het publiek is heus werkelijk serieus helemaal uitgekeken op de fantasieloze blockbusters die Hollywood elke zomer in de bioscopen dumpt, profeteren The Los Angeles Times, The Hollywood Reporter en talloze filmblogs. Experts voorzien een daling van de zomerinkomsten met 5 tot 10 procent in de Verenigde Staten. „Keiharde ingrepen” zijn onvermijdelijk.

Het klopt dat er qua grote spektakelfilm deze zomer slechts twee oorspronkelijke titels te bewonderen zijn: oorlogsepos Dunkirk van Christopher Nolan en sf-extravaganza Valerian and the City of a Thousand Planets.

De rest betreft remakes en sequels: The Mummy, Wonder Woman, Thor 4, Transformers 5, Cars 3, Spider-Man 6, Despicable Me 3, Planet of the Apes 3.

Deprimerend, maar wil het publiek echt iets anders? De filmpers klampt zich hoopvol vast aan elke strohalm. Valt de opbrengst van vervolgfilm Alien: Covenant tegen, dan betekent dat niet dat we even geen trek hebben in orale verkrachting en misgeboortes buiten de geëigende kanalen om. Nee, dan eist het publiek nieuwe ideeën. In die hang naar ‘wishful thinking’ lijkt de filmpers op een bejaarde rastafari die „Babylon will fall” blijft murmelen. Ja man. Steek er nog een op. Maar dat wij geen hamburgers blieven, betekent nog niet dat McDonald’s failliet gaat.

Ook deze zomervakantie zal de jeugd weer braaf met popcorn en 3D-bril voor het IMAX-scherm plaatsnemen. De harde feiten: in de mondiale filmtop-10 van 2017 zijn slechts twee titels geen vervolg of remake: men kan nog altijd prima leven met voorspelbaarheid. En zelfs als de Amerikaanse zomerrecette met 10 procent daalt, blijft die tussen de 4 tot 5 miljard dollar, de bandbreedte waar hij al tien jaar tussen schommelt: hooguit slinkt het aandeel van de zomermaanden in Hollywoods stijgende jaaropbrengst.

Filmblog The Wrap suggereerde onlangs dat we de – milde – recetteschommeling in de zomer eerder aan de kwaliteit van het weer dan aan de filmtitels moeten koppelen. Hoe slechter de zomer, hoe hoger de recette: de meeste jongeren gaan niet zozeer naar een film, maar naar dé film. Ze hebben vrij. Het regent. Wat draait er? Dan die maar.

Zo blijft de taart grosso modo gelijk en gaat het er vooral om hoe de studio’s hem verdelen. Ook deze zomer zal naast schokkende zeperds weer onverwachtse triomfen kennen. Kandidaten: frisse titels als fantasyfilm The Dark Tower, komedie The Big Sick, actiekomedie Baby Driver, thriller Atomic Blonde.

En zit daar inderdaad een grote hit tussen, dan volgt in de zomer van 2019 gewoon deel twee.