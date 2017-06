Onderwijsinspectie stelt vragen over examen Frans

De Onderwijsinspectie heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vragen gesteld over wat het heeft gedaan met de klachten over het vwo-examen Frans. Er is veel ophef over dat examen. Docenten zijn kritisch over de kwaliteit ervan en sommige foute antwoorden zouden goed gerekend moeten worden.

Het is zeldzaam dat hierover vragen worden gesteld, zegt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie na berichtgeving van de NOS. De woordvoerder:

“We zien geen aanleiding om te twijfelen aan de klachtafhandeling van het CvTE. Maar we zien wel dat er onrust over het examen ontstaat. Daarom vinden we het belangrijk om helder vast te stellen of deze klacht wel goed wordt afgehandeld.”

Woensdagochtend komt de normering voor de eindexamens online op www.cito.nl, waarna de meeste scholen de uitslagen bekendmaken. Het CvTE laat aan de NOS weten dat de fouten in een examen worden gerepareerd: “Uitgangspunt van het CvTE is dat geen enkele leerling de dupe wordt van mogelijke fouten in examens.”