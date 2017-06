OM eist in hoger beroep drie jaar tegen ex-premier Curaçao

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft dinsdag in hoger beroep drie jaar cel geëist tegen voormalig premier Gerrit Schotte. Schotte staat terecht voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Hij zou volgens het OM geld hebben aangenomen van Francesco Corallo, een Italiaanse casinobaas, om een verkiezingscampagne te financieren.

Bij de eerdere rechtszaak vorig jaar veroordeelde de rechter Schotte al tot drie jaar cel, wat het OM in eerste instantie ook had geëist. Nu dient het hoger beroep. Het OM vroeg het Hof dinsdag Schotte direct na afloop van het hoger beroep vast te zetten. Schotte is momenteel leider van MFK, de grootste oppositiepartij van Curaçao. Het OM noemt het volgens ANP “ongelofelijk” dat Schotte “met dit feitencomplex nog actief kan zijn”.

Schotte mag zich officieel niet verkiesbaar stellen

Bij de rechtszaak vorig jaar werd Schotte ook voor vijf jaar uit het passieve kiesrecht ontzet, wat betekent dat hij zich officieel niet verkiesbaar mag stellen.Deze maatregel gaat pas in zodra die standhoudt in een hoger beroep.

Schotte was minister-president tussen 2010 en 2012. Sinds die tijd zit hij in het parlement. Tijdens de eerste inhoudelijke zitting van het hoger beroep maandag verklaarde hij dat hij onschuldig is. Schotte wordt in het proces bijgestaan door advocaat Geert-Jan Knoops.