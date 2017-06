Nergens zijn zo veel brouwerijen als in Amsterdam

Noord-Brabant en Limburg zijn niet langer dé bierbrouwregio’s van Nederland. De zuidelijke provincies zijn hun koppositie de laatste jaren kwijtgeraakt aan Noord-Holland, waar het brouwen van bier sinds 2007 een enorme opmars heeft doorgemaakt. Vooral in Amsterdam kwamen de afgelopen tien jaar veel nieuwe brouwerijen bij.

Over het gehele land gemeten is het aantal brouwerijen het afgelopen decennium meer dan verviervoudigd, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend. In totaal kent Nederland nu 370 brouwerijen. Vooral onder eenmanszaakjes ziet het statistiekbureau de laatste jaren een sterke groei: van 95 in 2014 naar 270 begin dit jaar.

Noord-Brabant nu tweede

Met name in Noord-Holland is een enorme groei zichtbaar: sinds 2007 is het aantal brouwerijen daar bijna vertienvoudigd. In de noordwestelijke provincie staan nu 95 bedrijven ingeschreven die bier brouwen, meer dan een kwart van het totaal. Alleen de stad Amsterdam kent al 45 brouwers. Dat is ongeveer net zo veel als in de provincies Groningen, Drenthe, Zeeland, Flevoland en Overijssel samen.

Ook in andere regio’s is overigens sprake van een flinke toename. Nummer twee Noord-Brabant herbergt dit jaar bijvoorbeeld 65 brouwerijen, terwijl dat er in 2007 nog maar 20 waren. In Zuid-Holland – de landelijke nummer drie - verdrievoudigde het aantal brouwerijen in tien jaar tijd naar 45, blijkt uit de cijfers van het CBS.