‘Marcel Keizer nieuwe trainer Ajax’

Marcel Keizer wordt de nieuwe trainer van Ajax, melden zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad dinsdag. Keizer volgt Peter Bosz op, van wie eerder deze maand bekend werd dat hij naar de Duitse club Borussia Dortmund vertrekt. De 48-jarige Keizer is voormalig trainer van onder meer sc Cambuur. Hij komt over van Jong Ajax.

Keizer kwam ook als speler vier maal uit voor de club uit Amsterdam. Volgens De Telegraaf zijn de contractonderhandelingen met Keizer gestart. Voormalig Ajax-speler Aron Winter zou een van de kandidaten zijn om assistent te worden.

Ajax eindigde dit jaar als tweede in de eredivisie en speelde in mei in de finale van de Europa League tegen Manchester United, waartegen het met 0-2 verloor. Keizer is de neef van Ajax-icoon Piet Keizer. De legendarische linksbuiten overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van longkanker.

Ajax was niet direct beschikbaar voor commentaar.