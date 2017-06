Jesse Klaver was echt om, dacht de rest

Tot twee keer toe was Jesse Klaver dichtbij een ‘ja’ – en tot twee keer toe kwam hij daarop terug. Dat is het verhaal van de afgelopen week, als je VVD, CDA en D66 mag geloven. Ze zijn boos en teleurgesteld dat GroenLinks niet akkoord is gegaan met het eindvoorstel over asiel van informateur Herman Tjeenk Willink. Ze zijn vooral geïrriteerd over wat zij zien als draaien van GroenLinks. Akkoord, extra eisen, alsnog akkoord, toch niet akkoord – zo ging het in hun beleving.

Beschaafder, rechtstatelijker en volkenrechtenlijk verantwoorder dan deze tekst kon je het niet krijgen, zeggen ze alledrie. „Dit was een voorstel waar 136 Kamerleden akkoord mee konden gaan”, zegt een betrokkene. Voor Klaver voldeed, ondanks ieders inspanningen, het eindvoorstel van Tjeenk Willink niet aan de „principiële ondergrens” van zijn partij: het recht van oorlogsvluchtelingen om asiel aan te vragen in Europa.

Toekomstige deals tussen de Europese Unie en Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en Algerije: dat was het breekpunt bij de eerste formatiepoging met GroenLinks, drie weken geleden. Voordat de vier partijen weer formeel konden gaan onderhandelen, moest eerst overeenstemming bereikt worden over deze kwestie. Daar was iedereen het over eens.

Op de dinsdag na Pinksteren spreekt Klaver urenlang bij informateur Tjeenk Willink thuis met Mark Rutte (VVD). De premier heeft een mandaat gekregen van Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) om namens hun te onderhandelen. Het idee: één-op-één werkt beter dan drie tegen één. Bovendien is Rutte een van de bedenkers van de ‘Turkijedeal’, die het model zou moeten zijn voor toekomstige afspraken.

Het gesprek levert weinig op. Klaver is nog steeds niet overtuigd dat zo’n toekomstig akkoord garandeert dat oorlogsvluchtelingen genoeg bescherming krijgen. Tjeenk Willink weigert zich daarbij neer te leggen. Hij stelt voor een volkenrechtelijk deskundige erbij te halen, die Klaver nog eens goed kan uitleggen dat de Turkijedeal wel degelijk voldoet aan het VN-vluchtelingenverdrag.

Dat gebeurt. Op donderdagavond maakt diplomaat Jan-Willem Beaujean, migratiedeskundige bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn opwachting op het Catshuis, waar de gesprekken zich inmiddels naartoe hebben verplaatst.

‘Mensenrechtenproof’

Beaujean heeft een document bij zich van twee kantjes waarin helder staat dat de Turkijedeal ‘mensenrechtenproof’ is. Tot ieders verrassing laat Klaver zich overtuigen. Hij zegt: als dit de uitleg is, gaat GroenLinks akkoord. Bij GroenLinks wordt dit nu ontkend. Maar bij de andere drie partijen klinkt: er bestaat geen enkele twijfel dat Klaver op donderdagavond ‘om’ was. Bij VVD, CDA en D66 slaat de stemming om van sceptisch naar hoopvol.

Op vrijdag gaat Klaver met zijn mede-onderhandelaar Kathalijne Buitenweg langs bij VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra. Dat is de afspraak: GroenLinks en VVD zullen samen een definitieve ‘politieke’ tekst maken. Klaver heeft al een voorzetje bij zich. Tot grote verbazing van Zijlstra staan in die tekst ineens nieuwe eisen, waaronder het voornemen dat Nederland jaarlijks tussen de 5.000 en 25.000 extra vluchtelingen zal opnemen. VVD, CDA en D66 zijn onaangenaam verrast: dit is wat je aan het Binnenhof ‘terugonderhandelen’ noemt.

Zo gaan de vier met nieuwe onzekerheid het weekend in. Op zondagmiddag blijkt Klaver alsnog bereid de extra-vluchtelingen-eis te laten vallen. Toch loopt het opnieuw anders dan verwacht. Wanneer de GroenLinks-top later die zondag invloedrijke partijgenoten informeert over het eindvoorstel van Tjeenk Willink, klinkt er flinke kritiek. Hier kan de partij niet mee akkoord gaan, is de boodschap.

Op maandagochtend treffen Rutte, Buma, Pechtold en Klaver elkaar weer op het Catshuis. Samen met Tjeenk Willink nemen ze diens definitieve tekst door. Al snel wordt duidelijk dat GroenLinks toch niet om is. Klavers belangrijkste punt: er staat nog steeds niet expliciet dat vluchtelingen bij een nieuwe vluchtelingendeal hun asielrecht in Europa behouden. Er is ook een strategisch bezwaar: als dit akkoord verkocht wordt als winst voor GroenLinks, heeft Klaver straks een zwakkere onderhandelingspositie op het gebied van klimaat.

Nóg geeft Tjeenk Willink niet op. Hij spreekt opnieuw met Klaver. Maar tegen etenstijd wordt duidelijk dat het definitief is vastgelopen tussen de vier. In het Koetshuis van het Catshuis geeft de informateur een persconferentie. Hij zegt: „De conclusie vandaag is negatief.”