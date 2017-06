Jeff Sessions bijt van zich af in Senaat

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft dinsdag met klem ontkend dat hij betrokken was bij enige samenwerking van de campagne van president Donald Trump met Rusland. In een frontale aanval op het slepende schandaal over de banden van de Trump-campagne met Russische functionarissen noemde Sessions de beschuldigingen tegen hem „een verschrikkelijke en verfoeilijke leugen.”

Tijdens een langdurige getuigenis voor de Inlichtingencommissie van de Senaat, die onderzoek doet naar beschuldigingen dat de campagne van Trump onder een hoedje heeft gespeeld met Rusland om de uitkomst van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, ontkende Sessions krachtig dat er „ooit iets ongepasts is gebeurd” tijdens zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak.

„Ik heb nooit een ontmoeting of een gesprek gehad met Russische of buitenlandse functionarissen over wat voor inmenging in enige campagne of verkiezing in de Verenigde Staten dan ook”, zei Sessions onder ede. „Bovendien heb ik geen enkele kennis van dat soort gesprekken door wie dan ook bij de campagne van Trump.”

Sessions, een voormalige senator en een van de eerste vooraanstaande Republikeinen die zijn steun gaf aan Trump, bood het afgelopen weekend aan om te getuigen voor de Inlichtingencommissie, enkele dagen na de getuigenis van de ontslagen FBI-directeur James Comey. Comey sprak donderdag uitvoerig over zijn contacten met president Trump, die hem naar zijn zeggen vroeg om het onderzoek van de FBI naar de ontslagen Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Trump heeft dat ontkend.

Sessions bevestigde dat Comey met hem had gesproken over diens ongemak over zijn directe gesprekken met de president. Volgens de minister had Comey dat ongemak echter moeten bespreken met het departement van Justitie.

Sessions kondigde in maart aan dat hij zich afzijdig zou houden van het onderzoek naar de Ruslandconnectie door de FBI, nadat was gebleken dat hij tijdens de hoorzitting voor zijn benoeming had verzwegen dat hij in de aanloop tot de verkiezingen tweemaal had gesproken met Kisljak. Hij ontkende echter dat er nog een derde ontmoeting met Kisljak was geweest in het Mayflower hotel, zoals door critici is beweerd.

De getuigenis van Sessions maakt deel uit van een tegenaanval op het slepende Ruslandonderzoek dat de regering-Trump achtervolgt. De president is gefrustreerd door de kwestie, die hij van de hand wijst als een „heksenjacht”. Hij zou de stap van Sessions om zich afzijdig te houden van het onderzoek beschouwen als een zwakte, en liet recentelijk na om zijn volle vertrouwen in de minister uit te spreken.

Volgens een bekende van Trump overweegt de president om de onlangs benoemde speciale aanklager, oud-FBI-directeur Robert Mueller, te ontslaan om een einde aan de kwestie te maken. Onderminister van Justitie Rod Rosenstein, die over het onderzoek gaat, heeft dinsdag in het Congres laten weten dat hij Mueller niet zonder reden zal ontslaan.