Jarenlang de beste, nu eindelijk die prijs

Terwijl de confetti neerdwarrelt en de wedstrijdklok zijn weg naar nul vindt, dribbelt Kevin Durant de tijd uit, huppelend met de wijsvinger de lucht in. Al twee nachten kon hij de slaap niet vatten. Zo groot was de hunkering naar zijn allereerste en langverwachte titel. Terwijl de adrenaline door zijn tengere lichaam pompt, beantwoordt Durant hoofdschuddend en overmand door ongeloof de vragen voor televisie. De basketballer glundert. Dit was waar Kevin Durant van droomde sinds hij kind was. Een NBA-titel.

Flirten met perfectie

De eerste felicitaties komen van tegenstander LeBron James. Exact vijf jaar geleden keek een piepjonge Durant met Oklahoma City LeBrons Miami Heat op het allerhoogste podium in de ogen en verloor roemloos met 4-1. Maandagnacht waren de rollen omgekeerd. Met de overwinning (129-120) tegen Cleveland in de eigen Oracle Arena in Oakland, legden de Golden State Warriors de best of seven-series immers in een beslissende plooi (4-1). Het is de vijfde clubtitel, Durants allereerste.

De 28-jarige superster slaagde er in een mum van tijd in zijn afdruk op het team achter te laten. Met hem erbij is het team niet alleen prima uitgebalanceerd, maar flirt het zowaar met de perfectie. Van de zeventien wedstrijden verloor Golden State er slechts eentje deze playoffs. Met gemiddeld 35 punten in de reeks wedstrijden tegen Cleveland, was Durants impact enorm. Dit waren zijn Finals. Zette zijn transfer vorige zomer nog veel kwaad bloed, dan kunnen zijn uitmuntende prestaties tijdens deze NBA-Finals niet anders dan de kritiek doen verstommen. Met onder andere Stephen Curry en scherpschutter Klay Thompson mag hij dan omgeven zijn door een stel luxeteamgenoten, dit succes dwong hij persoonlijk af. Uit het indrukwekkende speelveld van deze finale koos de NBA bovendien hem voor de prestigieuze Finals MVP-trofee.

Haar op de tanden

Van de schuwe, verlegen en bij momenten knuffelbare jongen die in 2007 in de NBA debuteerde, is nog weinig terug te zien. In zijn tiende seizoen in de NBA kreeg hij eindelijk haar op zijn tanden, moe van het vergrootglas waaronder de media hem houdt. Dieptepunt van de troebele relatie met de media kende Durant in zijn MVP-jaar bij Oklahoma City. Ondanks zijn constante prestaties bekocht hij een slechte periode met de vlijmscherpe voorpagina van de lokale Daily Oklahoman waarop zijn foto prijkte met de kop: Mr. Unreliable. Op hem kon je niet bouwen. Het beeld van een mentaal broze speler werd geschetst, eentje waaraan je het lot van je sportteam liever niet verbindt.

Dat beeld vloekt met wat we deze finale zagen. Het allesomvattende plaatje was te zien in de derde finalewedstrijd. Toen Durant met minder dan een minuut op de klok bij een achterstand na het grijpen van een cruciale rebound zonder enige aarzeling een driepunter in het gezicht van zijn persoonlijke lijfwacht LeBron James wreef. Het momentum zwenkte in het voordeel van de Warriors. De basis voor hun kampioenschap was gelegd. Een koelbloedig schot dat pure lef etaleerde. Durant is immers allesbehalve een weifelaar en bewees daarmee dat hij het de grote momenten niet schuwt.

Onbegrensd talent

Al jaren wordt Kevin Durant in één adem genoemd met de allerbesten uit de Amerikaanse basketbalcompetitie. De slungelige small forward beschikt over onbegrensd talent. Aan individuele prijzen ontbreekt het de basketballer uit Washington DC niet. Viervoudig scoringskampioen, Meest Waardevolle Speler in 2014 en meervoudig gekozen tot het Allstar Team.

Zijn capaciteit om uit alle hoeken te scoren heeft de tengere Durant te danken aan zijn enorme vleugelspanwijdte (2m.25). Dat lengtevoordeel buit hij keer op keer met succes feilloos uit. Durant doet alles doodeenvoudig lijken. Haast achteloos. Die dodelijke efficiëntie maakt hem een scorer van de zuiverste soort en leverde hem de bijnaam ‘Slim Reaper’ op.

Duizelingwekkend tempo

Door de Amerikaanse bril onderschrijft slechts zilverwerk uitzonderlijk talent. Voor Kevin Durant een geldige reden om vorige zomer Oklahoma City in te ruilen voor Golden State. Durant achtte de kans op een titel immers een stuk groter bij de geoliede machine uit Oakland, die vorig jaar het record van Michael Jordans Chicago Bulls verbrak door 73 overwinningen te boeken. Een leemte die maar niet opgevuld raakte in zijn palmares. Tot gisterennacht dus.

Het overschot was dit jaar groot. De fel geanticipeerde titanenstrijd tussen de twee heersende krachten uit de NBA bracht niet waar op gehoopt werd. Een evenaring van het sprookjesachtige einde van vorig jaar, waarbij de Caveliers een 3-1 achterstand alsnog ombogen tot een 3-4 overwinning, was lastig te evenaren. Locomotief LeBron James bleek niet opgewassen tegen het jeugdige Warriors-team en haar duizelingwekkende tempo.

Wat dan het verschil was met vorig jaar kreeg LeBron als vraag toegeworpen na de overrompeling die in de eerste wedstrijd plaatsvond. Voorafgegaan door een flauw lachje sprak LeBron de twee verdomde initialen uit: KD. „Als je aan een van de beste teams ooit zo’n uitzonderlijke basketbalspeler kan toevoegen, is dit wat je krijgt.” Ook LeBron James, universeel beschouwd als de beste speler van zijn generatie die Durant tijdens de series als een cipier bewaakte, kon geen antwoord bieden op Durants offensieve kwaliteiten.

De stelling van oud-speler Paul Pierce, dat Durant nu de beste speler op de planeet is, mag dan misschien wat voorbarig zijn. Gezien het jeugdige karakter van Golden State is het niet uitgesloten dat dit de eerste van veel zilverwaar is voor Durant en co.