Hongarije voert omstreden wet ngo’s in

De heersende Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft op dinsdag een omstreden pakket regels aangenomen voor non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die banden hebben met het buitenland. Dat meldt persbureau Reuters. Het Europees Parlement had recentelijk juist geëist dat de wet van tafel zou worden geveegd.

De nieuwe regels dwingen ngo’s om zich te registreren als ze per jaar meer dan 7,2 miljoen forint (23.000 euro) aan buitenlands geld ontvangen. Ook moet elke buitenlandse partij die meer dan vijfhonderd duizend forint (1.600 euro) per jaar aan een ngo in Hongarije doneert op een lijst worden gezet.

Europese Unie

Volgens de Hongaarse overheid moet de nieuwe wetgeving de transparantie verbeteren, maar volgens critici is de wet vooral bedoeld om andersdenkenden de mond te snoeren. Persbureau AP meldt dat er wel enkele amendementen zijn overgenomen die zijn voorgesteld door de Commissie van Venetië, een adviesorgaan van de Raad van Europa.

Het gaat daarbij om het verlagen van de voorgestelde straffen voor ngo’s die niet willen meewerken. Ook hoeven ngo’s minder informatie openbaar te maken dan in de oorspronkelijke wet geëist werd.

De gemoederen tussen Hongarije en de Europese Unie lopen momenteel hoog op. Op dinsdag liet de Europese Commissie weten een zaak aan te spannen tegen Tsjechië, Polen en Hongarije over het vluchtelingenbeleid van de drie EU-lidstaten. Ook stuurde de Commissie in april een schriftelijke aanmaning naar Hongarije vanwege de omstreden universiteitswet, die buitenlandse universiteiten verplicht een locatie in hun thuisland te hebben.

Het Europese Parlement heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar schendingen van Europese grondrechten door Hongarije.