Golden State verslaat Cleveland in finale NBA

Golden State Warriors is maandagnacht voor de vijfde keer in de geschiedenis kampioen geworden van de Amerikaanse basketbalcompetitie. In de finale van de NBA was de ploeg uit Californië te sterk voor de Cleveland Cavaliers, de kampioen van vorig jaar. De beslissende vijfde partij werd in eigen huis gewonnen met 129 tegen 120.

Al vroeg in de finale van de playoffs werd duidelijk dat Golden State de beste kansen op de eindzege had. In de eerste twee partijen won de ploeg van hoofdtrainer Steve Kerr met ruime voorsprong en ook de derde partij, op bezoek in Cleveland, ging naar de Warriors. Pas in de vierde wedstrijd, vrijdagavond, wonnen de Cavaliers hun eerste finalepartij.

De hoogtepunten van wedstrijd vijf:



Ongetwijfeld zullen de Warriors voor aanvang van wedstrijd vijf hebben teruggedacht aan de playoffs van vorig jaar. Ook toen leidde de ploeg na de eerste vier wedstrijden met 3-1 in de finale, maar werden de laatste drie wedstrijden verloren, waarna Cleveland – onder aanvoering van sterspeler LeBron James - uiteindelijk kampioen werd van de NBA.

Durant uitgeroepen tot beste speler

Tijdens de beslissende wedstrijd van maandag was een dergelijke terugkeer geen moment aan de orde. Al in het tweede kwart wisten de Warriors een kleine achterstand om te buigen naar een riante voorsprong van 17 punten. In de periodes daarna liep de voorsprong weliswaar iets terug, maar mede door de vele scores van Kevin Durant en Stephen Curry werd de zege veiliggesteld.

Na drie finales op rij groeien Cleveland tegen Golden State langzaam maar zeker uit tot elkaars grootste rivalen

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de Warriors de NBA winnen: ook in 2015 was de ploeg van hoofdtrainer Steve Kerr al de beste. Kevin Durant werd na afloop van de wedstrijd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de playoffs. Wie de beste speler van het volledige seizoen is, moet nog worden bepaald. Vorig jaar ging die prijs naar Stephen Curry van de Golden State Warriors.