Een geniaal reisverslag van Sebastião Salgado

Genesis is het levenswerk van de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado (73). De oud-Magnumfotograaf reisde acht jaar lang de wereld over om op de meest onherbergzame plaatsen prachtige zwart-wit foto’s te maken. In de tentoonstelling die donderdag opent in het Nederlands Fotomuseum, zijn meer dan tweehonderd foto’s te zien van onder meer walvissen tot schildpadden, van gletsjers tot woestijnen en diverse inheemse volken. Een geniaal reisverslag door een van de begaafdste fotografen van deze tijd, die de wereld in zijn nog onbedorven pracht laten zien.