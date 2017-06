‘Geef iedereen die met baby’s werkt vaccinatie tegen kinkhoest’

Mensen die op hun werk in contact komen met kinderen van zes maanden oud of jonger moeten opnieuw worden ingeënt tegen kinkhoest. Het gaat daarbij onder meer om ziekenhuispersoneel en medewerkers in de kraamzorg of de kinderopvang. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies aan demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD).

De vaccinatie is niet zozeer bedoeld om het personeel te beschermen maar moet voorkomen dat pasgeboren kinderen de ziekte oplopen. Kinderen jonger dan zes maanden hebben namelijk nog niet voldoende inentingen gekregen om volledig beschermd te zijn tegen kinkhoest. Als ze de ziekte krijgen, kunnen ze daarvan ernstig ziek worden en – in uitzonderlijke gevallen – eraan overlijden.

Het vaccineren van zwangere vrouwen helpt de allerjongste kinderen ook, bleek onlangs uit onderzoek

Ook volwassenen zijn niet meer volledig beschermd tegen kinkhoest, waardoor ze de ziekte aan de keel en luchtwegen kunnen doorgeven aan kinderen. Het effect van de vaccinaties tegen kinkhoest blijft vijf tot tien jaar van kracht. Volwassenen worden echter veel minder ziek van kinkhoest: bij hen lijkt de ziekte vaak op een zware verkoudheid.

Eens per vijf jaar een vaccinatie

Omdat de werking van vaccinaties van beperkte duur is, adviseert de Gezondheidsraad om mensen die met jonge kinderen werken periodiek in te enten. Dat zou eens in de vijf jaar moeten gebeuren, aldus de wetenschappelijke instantie. De Gezondheidsraad is het belangrijkste adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid. Het is nu aan Schippers om te besluiten of ze het advies overneemt.

Op hoeveel mensen het advies betrekking heeft, is volgens een woordvoerder van de Gezondheidsraad moeilijk vast te stellen. Niet iedereen in ziekenhuizen komt bijvoorbeeld in aanraking met jonge kinderen en niet elke kinderopvang heeft kinderen van hele jonge leeftijd. Wel gaat het volgens de zegsman om een “omvangrijk aantal”.

Volgens de woordvoerder komt het per jaar gemiddeld honderd keer voor dat een baby van maximaal zes maanden oud wordt opgenomen in het ziekenhuis met kinkhoest. Tussen 2005 en 2014 – de laatste cijfers die bij het adviesorgaan beschikbaar zijn – kwam het vijf keer voor dat een kind aan de ziekte overleed.