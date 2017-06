Terwijl ik na een knus etentje binnen de vuile borden opstapel, hoor ik mijn ouders in de tuin een geagiteerd gesprek voeren. „Ben je gek! Gadverdamme!” Snel ga ik naar ze toe, in de hoop een huwelijkscrisis te kunnen bezweren of ten minste een discussie over de haartjes in het afvoerputje te kunnen sussen. „Waar hebben jullie het over?”, vraag ik. Mijn vader, zowat buiten adem van woede, antwoordt: „Je moeder gelooft niet in democratíé!”

