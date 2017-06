Filmende verdachte Eindhoven blijft langer vast

De man die vrijdag werd aangehouden toen hij stond te filmen bij het Philips Stadion in Eindhoven blijft nog zeker een aantal dagen vastzitten. De rechter-commissaris bepaalde dinsdag dat zijn arrestatie rechtmatig is. De man zit momenteel in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat, meldde het OM dinsdag.

Kort na zijn arrestatie maakte de politie al bekend dat de 29-jarige Amsterdammer in de politiesystemen bekend stond als “mogelijk geradicaliseerd”. Om die reden vraagt het onderzoek om “uiterste zorgvuldigheid”, meldt het Openbaar Ministerie nu in een korte verklaring. Verdere details wil het OM zodoende op dit moment niet kwijt.

De Eindhovense politie besloot groot alarm te slaan. Lees hier meer over de zaak

De man werd vrijdag aangehouden toen hij stond te filmen buiten het stadion van PSV, waar op dat moment een concert van Guus Meeuwis aan de gang was. Volgens de politie kon de verdachte geen kaartje tonen en ook niet duidelijk uitleggen waarom hij stond te filmen. Uit voorzorg besloot de politie hem aan te houden en de beveiliging op te schalen. Dat was vooral uit voorzorg, meldde de politie later.