Europarlement zakt weg in Brussels moeras

Scheuren in muren. Een gammel dak. En wateroverlast in de catacomben. Het Paul-Henri Spaak-hoofdgebouw van het Europees parlement (EP) in Brussel is nog maar 24 jaar oud, maar nu al klaar voor de sloop.

Dat blijkt uit een interne notitie van de hoogste EP-ambtenaar die de noodklok luidt. Afbreken is een optie. Een grondige verbouwing kan ook, maar dat kost 430 miljoen euro. Een ongemakkelijke boodschap in een eurosceptisch Europa waar het europarlement vaak wordt afgeschilderd als geldverslindend instituut.

Maar nu de notitie is uitgelekt kan niemand in Brussel de discussie nog uit de weg. „Dit soort geldverspilling is onacceptabel”, vindt europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren.

Barsten in de dakconstructie

„Ho, stop!” zegt Esther de Lange, eurofractieleider van het CDA. „Ik wil eerst antwoord op de vraag waarom het gebouw na 24 jaar al kapot is? Kunnen we de kosten wellicht verhalen op de bouwer?”

Maar dat er snel iets moet gebeuren weet ook De Lange. „Toen een paar jaar geleden barsten in de dakconstructie in de plenaire vergaderzaal verschenen, waren we gewaarschuwd. Het gebouw staat op oud moerasland en zakt langzaam de heuvel af.”

Op -5, in de parkeergarage, is de boosdoener hoorbaar. Uit waterpijpen langs de beschimmelde garagewanden stroomt overtollig water, afkomstig van het ondergrondse riviertje de Maalbeek die van de grond onder het EP een wankel fundament heeft gemaakt.

De risico’s? Naar verluidt ‘beweegt’ het gebouw inmiddels één centimeter per jaar naar beneden. „De kans op een domino-effect bestaat”, staat in de uitgelekte notitie. „Een mankement op een bepaalde plek kan een kettingreactie van problemen veroorzaken die de hele structuur vernietigt.”

Politieke analyse

Afbreken en opnieuw beginnen is volgens Het Bureau, zoals de ambtelijke EP-top wordt genoemd, dan ook de beste oplossing. Maar volgens CDA-er De Lange is die conclusie te voorbarig. „Dit is niet een beslissing die onder de Brusselse kaasstolp kan worden doorgedrukt. Hier moet eerst een politiek debat over worden gevoerd.”

Twee onderzoeksbureaus – een uit Duitsland, een uit Frankrijk – werden ingehuurd om een analyse te maken. De conclusie van de Duitsers: reconstructie is mogelijk. Maar het Franse bureau is onverbiddelijk: afbreken.

Kwade tongen beweren al dat die Franse analyse „puur politiek is”, zegt De Lange. Het EP heeft naast een zetel in Brussel een hoofdzetel in het Franse Straatsburg.