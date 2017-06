Epke waagt zich aan vijf vluchtelementen

Op Facebook verscheen maandag een filmpje waarin Epke Zonderland tijdens de training een rekoefening uitvoerde met vijf aaneengesloten vluchtelementen. Vijf, nooit eerder vertoond. Een voorbode van zijn nieuwe oefening aan het toestel waarop hij zowel Europees, olympisch als wereldkampioen werd? Nee, tempert de 31-jarige turner hoge verwachtingen. Te risicovol.

Het filmpje, dat zonder Zonderlands medeweten door zijn zwager werd gemaakt, indiceert wel zijn gretigheid naar competitie, die hij sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft gemist. Zonderland is hongerig, wil weer de arena in, nadat hij voor zijn studie geneeskunde het een na laatste blok co-schappen heeft afgewerkt. De rekspecialist bereidt zich voor op de WK, begin oktober in Montreal, en maakt komend weekend op de NK in Ahoy zijn postolympische rentree.

Bekijk het filmpje:



Verwacht in Rotterdam nog niet te veel van hem, zegt Zonderland, want de aanloop is nog pril en te kortstondig om op de NK uit te pakken met een spectaculaire oefening. Hij is voornemens pas op de WK in oktober die vijf vluchtelementen uit te voeren, zij het geknipt in series van twee en drie. In Rotterdam beperkt hij zich tot een oefening met drie zwaaien. Ook ’s werelds beste rekturner heeft een aanloop nodig. „En de NK zijn mooie wedstrijden om weer te beginnen, om te zien waar ik sta”, zegt hij.

Maar het flirten met de zwaartekracht kan Zonderland niet laten. Hij waagt zich aan een kwintet vluchtelementen vanwege de nieuwe code voor de olympiade tot en met de Spelen van 2020 in Tokio, waar een maximum van vijf in plaats van vier is toegestaan. Een voordeel voor de vliegspecialist bij uitstek, zeker, maar vijf aaneengesloten vluchtelementen acht zelfs Zonderland te riskant. „Omdat het zo ont-zet-tend moeilijk is. Op een training wil het nog wel lukken, maar krijg het tijdens een wedstrijd maar eens voor elkaar. Ik zie dat niet gebeuren.”

Doorgaan tot en met ‘Tokio’

De gretigheid spat er nog steeds vanaf bij Zonderland, die ondanks zijn gevorderde turnleeftijd niet aan stoppen denkt. Sterker, als hij gezond en gretig blijft overweegt de Fries serieus nog drie jaar door te gaan tot en met de Olympische Spelen van Tokio. Hij maakt volgend jaar, na zijn ervaringen op EK en WK, de balans op. Is Zonderland tegen die tijd nog fit en competitief genoeg, dan gaat hij door.

Zijn verklaring voor die gedrevenheid is simpel: een diep gewortelde liefde voor de turnsport. „Verder kan ik die ambitie nergens op baseren”, zegt hij. „Ik vind turnen nog steeds erg leuk. Wat mij drijft zijn nog steeds die kleine stapjes, die minieme vorderingen die ik kan maken. En steeds weer doelen stellen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.” Lachend: „Nee, zelfs niet met een Europese, olympische en wereldtitel op zak. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.”

De Olympische Spelen zijn het theater waar Zonderland zich thuisvoelt, ook al is hij er twee keer van de rekstok gevallen. Maar die ene keer, in 2012 in Londen, op een dag dat alles lukte, maakte de missers van Beijing en Rio goed. En wie weet brengt Tokio hem nieuwe roem, al zijn de toegangseisen voor toestelspecialisten danig verzwaard. De snelste weg naar Tokio is kwalificatie als team, wat voor de Spelen van Rio de Janeiro lukte. Maar door de Nederlandse wankelmoedigheid als turnland is die route allerminst gegarandeerd. Mocht Nederland zich als team plaatsen, dan is een toestelspecialist als Zonderland afhankelijk van de keuze van de bondscoach. Als die de voorkeur geeft aan meerkampers slinken zijn kansen.

Dood Mitch Fenner groot gemis

Alleen indien Nederland zich niet als ploeg kwalificeert kan Zonderland zich individueel voor de Spelen plaatsen. Maar dan moet hij op de WK van 2019 in Stuttgart wel als toestelfinalist een medaille winnen. Een alternatieve route is de wereldbekerreeks over 2018 en 2019. De winnaar van die cyclus plaats zich rechtstreek voor Tokio. De keerzijde is twee jaar kriskras over de wereld reizen.

Een allerminst aanlokkelijk vooruitzicht met een geringe kans op plaatsing. Vooralsnog mikt Zonderland op het team, al beschouwt hij de dood van bondscoach en grote inspirator Mitch Fenner als een groot gemis.

Zaterdag en zondag eerst de NK, om te voelen wat competitieturnen ook alweer is. En om te winnen, hoewel dat met de toegenomen concurrentie van met name Bart Deurloo allerminst zeker is.