Deze vrouw oefent al 30 jaar alle bezoekjes van Queen Elizabeth

Ondanks haar hoge leeftijd is de Britse koningin Elizabeth II nog zeer actief. Handjes schudden van burgers, lintjes doorknippen en hoogwaardigheidsbekleders ontvangen, de 91-jarige vorstin doet het allemaal nog steeds. Maar wie bereidt al die nauwkeurig georkestreerde bezoekjes voor?

Videokanaal Great Big Story zocht de vrouw op die al meer dan dertig jaar de Queen speelt bij voorbereidingen voor openbare optredens van het echte staatshoofd. Ella Slack werd aangenomen voor de baan omdat ze ongeveer even lang is als de koningin.

Dubbelleven

Ze zegt dat het soms voelt alsof ze “twee levens leidt”. Zelfs het adres van Slack doet denken aan de monarchie: de woning van de actrice is gevestigd in de Royal Court aan Queens’ Promenade in het stadje Ramsey op de Isle of Man.

Ieder ziekenhuis dat koningin Elizabeth geopend heeft en ieder stadhuis dat ze aandeed, werd eerst bezocht door Slack. “Soms zie ik de werkelijke ceremonies op tv en denk ik: dat heb ik voor u gedaan”, zegt Slack glunderend.

Toch is er één ding dat de actrice niet mag doen: op de troon zitten. “Dat is een hele strikte regel”, aldus Slack. “Ik moet er dan boven blijven hangen.” Hoe dat eruit ziet, kunt u in de video bekijken.