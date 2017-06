De raketwerper is geschrapt

Daar zitten ze, zes Bandidos op een rijtje in de rechtbank van Maastricht. Ze doen niet echt hun best om hun motorclubgevoel te verbergen. De mannen dragen T-shirts met daarop het woord ‘Bandidos’ en hun logo: een stripfiguur dat een machete en revolver vasthoudt. De meeste leden zijn volledig getatoeëerd. Bij sommigen staat er in inkt ‘Bandidos’ rondom hun ogen.

Ruim twintig verdachten staan op de rol bij de regiezitting dinsdag, zowel Bandidos-leden als hun familie. Ze worden verdacht van onder meer witwassen, hennepteelt, afpersing en het vormen van een criminele organisatie. De inhoudelijke behandeling van de omvangrijke zaak kan nog een jaar duren. Als de officier van justitie de verdenkingen voorleest, schudden leden van de motorclub hun hoofd. „Dit is lachwekkend”, mompelen ze.

De Bandidos zijn al langer doelwit van de autoriteiten. Naast dit strafonderzoek kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar aan de Bandidos ook via een civiele procedure te willen verbieden. Die zaak zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Daar komt nog bij dat demissionair minister Stef Blok (Justitie, VVD) twee weken geleden aankondigde met een wet te komen om criminele motorclubs sneller te verbieden.

Zelf zien de Bandidos zich niet als een louche club. Als Harrie R. tijdens de regiezitting wordt omschreven als de leider van een criminele organisatie, ontstaat er enige hilariteit. R. kijkt vragend om zich heen, een andere Bandido wijst hem lachend aan.

Misschien geen lieverdjes

„In deze zaak is sprake van kleuring”, zegt Ludo Hameleers, een van de advocaten van de Bandidos. „Misschien zijn het geen lieverdjes, maar om nou de verdenkingen tegen individuele leden toe te schrijven aan de hele motorclub? Dan kun je hetzelfde doen met voetbalsupporters.” Volgens de advocaat staat het OM onder „politieke druk”. „Vanuit Den Haag wil men er alles aan doen om criminele motorclubs aan te pakken.”

Ook advocate Gitte Stevens vindt dat de zaak veel te groot is gemaakt. „Het OM is met stemverheffing van start gegaan in deze zaak. Maar de ernstige zaken die ze destijds in een triomfantelijke persconferentie naar buiten hebben gebracht, zoals het vinden van een raketwerper, staan niet op de dagvaarding van de Bandidos. Maar die zaken hebben wel de status van het dossier bepaald.”