Buitenlandse Zaken past reisadvies Iran aan

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast. Aanleiding zijn de recente aanslagen in de hoofdstad Teheran. Dat schrijft het ministerie op zijn website dinsdag.

In de stad Teheran zijn bij twee aanslagen op 07 juni 2017 doden en gewonden gevallen. Houd in de stad Teheran en op de vliegvelden rekening met extra controles door de autoriteiten. De verhoogde veiligheidsmaatregelen in de grensgebieden blijven van kracht. Blijf bereikbaar in crisissituaties.

Woensdagochtend werden er in Teheran twee dodelijke aanslagen gepleegd in het Iraanse parlement en bij de tombe van ayatollah Khomeini. Zeventien mensen kwamen daarbij om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. De vijf aanslagplegers die omkwamen vochten eerder in Syrië en Irak.

Iran beschuldigt Saudi-Arabië ervan de aanslagplegers gesteund te hebben. Iraanse veiligheidsdiensten zijn verder druk op zoek naar de mensen die verder verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Op maandag werden er twee verdachten, waarvan twee buitenlanders, doodgeschoten in het zuiden van Iran. Volgens Iraanse media werden vijf verdachten gearresteerd.

Vakantiebestemming

Ook is zaterdag het brein achter de aanslagen al om het leven zijn gekomen tijdens een politieactie. Iran is een overwegend shi’itisch land en steunt zowel de Syrische president Bashar al-Assad en de milities van Hezbollah in Syrië. Die strijden samen tegen de soennitische IS.

De afgelopen jaren is Iran steeds populairder geworden als vakantiebestemming. Een visum is tegenwoordig makkelijk te verkrijgen bij aankomst, en door de nucleaire deal die in 2015 werd gesloten onder leiding van de Verenigde Staten is de geopolitieke spanning tussen het Westen en Iran minder geworden.