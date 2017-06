Britse inflatie in vier jaar niet zo hoog

Weer is het leven in het Verenigd Koninkrijk duurder geworden. Weer kunnen Britten met hun maandsalaris minder voedsel, kleding, reizen en restaurantbezoeken betalen. Dat blijkt uit inflatiecijfers die dinsdag verschenen.

In geen vier jaar tijd is het niveau van geldontwaarding zo hoog geweest. In mei bedroeg inflatie 2,9 procent, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In april bedroeg inflatie nog 2,7 procent. Dat is hoger dan het streefcijfer van circa 2 procent inflatie, gehanteerd door de Bank of England. De dalende waarde van het Britse pond is een belangrijke reden dat de prijzen in het Verenigd Koninkrijk stijgen. Een zwakker pond doet voedsel- en energieprijzen stijgen.

Uit koopkrachtcijfers blijkt dat het gemiddelde inkomen van Britten in de eerste drie maanden van dit jaar met 2,1 procent is gestegen: prijzen stijgen harder dan lonen.

Continu inleveren

Theresa May heeft beloofd van Brexit een succes te maken, maar als huishoudens er niet van profiteren heeft zij een probleem. Veel Britten zijn het beleid van austerity, bezuinigen, beu. Ze vinden dat ze sinds de financiële crisis continu inleveren. Dalende koopkracht versterkt dat idee.

Politici van de Conservatieven weten, sinds de verkiezingsuitslag vorige week vrijdag, dat een andere aanpak nodig is. May zou achter gesloten deuren hebben beloofd een einde aan austerity te maken. Gavin Barwell, May’s nieuwe stafchef, zei dat het beleid vanaf nu gericht is „op het verbeteren van de kwaliteit van leven”.

Om dat te bereiken zullen de Conservatieven nieuw beleid moeten doorvoeren waarin ze minder bezuinigen. Eveneens zullen ze bij beleggers het vertrouwen moeten herwinnen dat ze een doordachte, coherente en stabiele aanpak hebben voor Brexit. Daarvoor hebben de Tories eerst een akkoord met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party nodig om tot een meerderheid in het Lagerhuis te komen. Vijf dagen na de verkiezingen is dat akkoord nog niet bereikt.