Blokker boekt recordverlies over 2016: 180 miljoen euro

Blokker Holding heeft over 2016 een recordverlies geleden, van 180 miljoen euro. De omzet daalde met 5 procent, naar een kleine 2 miljard euro. Dat heeft het familiebedrijf dinsdagochtend bekend gemaakt. Over 2015 bedroeg het tekort nog 52 miljoen euro.

Het verlies van vorig jaar werd veroorzaakt door kosten voor het sluiten van verlieslatende filialen, reorganisaties, en afbouw van oude en onverkoopbare voorraden. Ook waren er “tegenvallende prestaties” in het bedrijfsonderdeel ‘huishoud’, waar de Blokkerwinkels onder vallen.

Lees ook: Blokker, een familiedrama , over de jarenlange machtsstrijd in de top van het voormalige familiebedrijf

Vorige maand heeft Blokker Holding, moederbedrijf van onder meer Blokker, Xenos, Big Bazar en Intertoys, al radicale maatregelen aangekondigd. Het bedrijf verkoopt alle winkelketens, behalve Blokker, het oudste en grootste dochterbedrijf. Voor meubelketen Leen Bakker is al een koper gevonden, het Nederlandse private-equitybedrijf Gilde Equity Management. Leen Bakker was vorig jaar het enige bedrijf met een stijgende omzet.

Blokker Holding (21.000 werknemers) heeft afgelopen jaar vijf reorganisaties doorgevoerd, waarbij honderden banen verloren gingen. De kosten daarvoor bedroegen ruim 100 miljoen euro. Met de ontmanteling van het detailhandelsbedrijf verdwijnen de komende jaren nog veel meer banen. Alleen al met de sluiting van 100 Blokkerwinkels, 100 Marskramerfilialen en het hoofdkantoor zullen 1.900 mensen hun baan verliezen. De werknemers van de ketens die verkocht worden zitten nog in onzekerheid, want de kans is groot dat een nieuwe eigenaar ook zal willen reorganiseren.