Nu ook de bovenwereld om is, breekt bitcoin record na record

Volgers van digitale munten als de bitcoin en ethereum zijn inmiddels wel gewend aan een koersschommelingetje hier of daar. De laatste jaren stuiterde de wisselkoers van vooral de bitcoin regelmatig met honderden dollars per dag omhoog of omlaag. Toch is de waardestijging de laatste weken nog duizelingwekkender dan normaal.

In één maand tijd steeg de bitcoin met ruim 50 procent tot rond de 2.700 dollar. Eerder deze week brak de cryptovaluta heel eventjes door de grens van 3.000 dollar heen. Het kleine broertje van de bitcoin, ethereum, steeg de afgelopen maand zelfs meer dan 300 procent en schommelt nu rond de 375 dollar.

Vanwaar deze hausse? Dat is bij munteenheden die zowel in de boven- als onderwereld veel worden gebruikt altijd lastig met zekerheid te stellen. Het heeft er alle schijn van dat de recente koerssprongen vooral komen doordat de bovenwereld de munteenheden snel omarmt. Met name politieke ontwikkelingen in Japan en Rusland zijn goed nieuws voor de bruikbaarheid en dus de waarde van de munten. Japan besloot onlangs stappen te zetten om te zorgen dat digitale munteenheden wettig betaalmiddel worden in het land.

De Russische president Vladimir Poetin hintte onlangs tijdens een topconferentie in Sint-Petersburg op mogelijkheden voor ethereum in Rusland. Bij een ontmoeting met ethereumbedenker Vitalik Buterin zei Poetin dat hij digitale munten ziet „als fundering voor gloednieuwe verdienmodellen”. Over welke verdienmodellen dat zijn, weidde hij niet uit. Maar zijn erkenning voedde wel allerlei optimistische berichten van analisten en techmedia over bredere bruikbaarheid van digitale munten.

Ethereum is een jonge munteenheid die vooral populair is vanwege toepassingen van de onderliggende technologie, blockchain genaamd. Dat is het technisch zeer geavanceerde boekhoudregister waarmee transacties in de munt worden bijgehouden. De belofte van blockchain-technologie is dat het register ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld vastgoedtransacties vast te leggen, om contracten mee te registreren en misschien wel om notarisachtige diensten te verlenen.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos volgens de believers, de economische implicaties mogelijk enorm. Ethereum is technisch zó ontworpen dat de blockchain heel geschikt is voor het registreren van andere zaken dan alleen transacties in ethereum zelf.

Blockchain in een paar minuten uitgelegd:



Ook de Singaporese overheid flirt openlijk met ethereum. Maandag maakte de regering bekend dat het experimenteert met een manier om een digitale staatsmunt te creëren met behulp van de blockchain van ethereum. Ook grote bedrijven als Microsoft en Toyota gaven ethereum onlangs een boost door te melden dat zij die blockchain willen gebruiken voor nieuwe toepassingen.

Ethereum groter dan bitcoin?

Ethereum maakt door alle beloftes de laatste maanden een enorme groei door: de totale marktwaarde is met zo’n 36 miljard dollar nog wel fors lager dan die van de bitcoin (45 miljard), maar investeerders speculeren volop dat ethereum groter zal worden.

Net zo traditioneel als de koersschommelingen, zijn de waarschuwingen voor een zeepbel die op knappen staat. Ook nu klinken die volop. Critici wijzen erop dat veel toepassingen van blockchaintechnologie hun nut nog moeten bewijzen. Zij hebben in elk geval gelijk dat veel projecten nog in een zeer experimenteel stadium zijn. Zakenbank Goldman Sachs waarschuwde dinsdag dat de bitcoin overgewaardeerd lijkt.

Maar of de believers daarmee afgeschrikt zijn? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Zij wijzen erop dat dergelijke waarschuwingen ook klonken toen de cryptovaluta nog maar enkele dollars waard was.